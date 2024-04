Giáo dục - Việc làm

Hội An tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2024

(QNO) - Tối 19/4, tại Thư viện Thanh Hóa – Hội An, Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố Hội An phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024 tại Hội An.