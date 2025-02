Y tế Hội An vận động hiến 402 đơn vị máu (QNO) - Ngày 20/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.Hội An tổ chức ngày hội hiến máu đợt 1 năm 2025.

Đoàn viên thanh niên TP.Hội An tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025. Ảnh: RY PHAN

Tham gia đợt hiến máu có đông đảo tình nguyện viên của các xã, phường; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, trường học. Kết quả thu được 402 đơn vị máu, vượt 102 đơn vị máu so với kế hoạch tỉnh giao.

Lượng máu trên được Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận.

Năm 2025, Hội An được giao vận động 900 đơn vị máu, thành phố phấn đấu đạt 930 đơn vị máu. Trong năm 2024, Hội An vận động hiến được 1.194 đơn vị máu so với chỉ tiêu giao là 900 đơn vị máu.