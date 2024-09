Xã hội Hội An vận động ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai (QNO) - Trên địa bàn TP.Hội An, nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ, chia sẻ và hỗ trợ đồng bào các địa phương phía Bắc vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của cơ bão số 3 và mưa lũ.

Ủy ban M TTQ Việt Nam TP.Hội An phát hành thư kêu gọi ủng hộ qua tài khoản hoặc trực tiếp tại trị sở cơ quan. Ảnh: PHAN SƠN

Tính đến 10h ngày 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An đã tiếp nhận hơn 50 triệu đồng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ đồng bào các địa phương phía Bắc.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát hành thư kêu gọi ủng hộ qua tài khoản số 3761.0.1062972.91049 - Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tại Kho bạc Hội An; tài khoản số 377937793779 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tại Ngân hàng Quân đội - chi nhánh Hội An hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (số 01 đường Hoàng Diệu).

“Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, nhân dân Hội An hiểu sâu sắc và xin được sẻ chia với những tổn thất, mất mát, đau thương của đồng bào phía Bắc. Những đóng góp quý báu trong lúc này thực sự là nguồn lực rất cần thiết, có ý nghĩa to lớn góp phần giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Chúng tôi trân trọng và sẽ thường xuyên cập nhật danh sách ủng hộ trên các trang thông tin của Mặt trận thành phố và các trang thông tin đại chúng khác” - ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An nói.

Nhóm thiện nguyện Hội An Vegan Club vận động ủng hộ gói bánh chưng để gửi đến đồng bào phía Bắc.

Cạnh đó, thông qua mạng xã hội, nhiều nhóm thiện nguyện tại Hội An cũng đã kêu gọi ủng hộ vật chất và nhu yếu phẩm, thực phẩm, nước uống để chuyển đến đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai. Trong đó, từ thông tin trên facebook, nhiều người dân ở Duy Xuyên cũng sang hỗ trợ người dân Hội An gói bánh chưng ngay trong đêm để kịp gửi ra phía Bắc.