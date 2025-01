Du lịch Hội An vào tốp 5 điểm đến tại châu Á có chi phí hợp lý nhất dành cho dân du mục kỹ thuật số (QNO) - Đô thị cổ Hội An và TP.Đà Nẵng vừa được chuyên trang du lịch nổi tiếng Travel Off Path (Hoa Kỳ) đưa vào tốp 5 điểm đến dành cho dân du mục kỹ thuật số có chi phí hợp lý nhất tại châu Á năm 2025.

Một ngôi nhà cổ ở Hội An. Ảnh: Q.T

Theo đó, Travel Off Path nhận định, Hội An là vùng đất có sự giao thoa văn hóa, đặc sắc và là đô thị sở hữu nhiều tiệm cà phê với không gian thư thái, thích hợp làm việc với máy tính xách tay bởi khi thoát khỏi sự náo nhiệt, hối hả thường thấy ở các đô thị lớn.

Travel Off Path ước tính, dân du mục kỹ thuật số có thể sống tương đối thoải mái ở Hội An với chi phí khoảng 909 USD/tháng - một khoản chi phí khá hợp lý so với chất lượng sống tại Hội An.

Các điểm đến còn lại được Travel Off Path gợi ý bao gồm: Chiang Mai (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia), Makassar (Indonesia) và Đà Nẵng (Việt Nam).