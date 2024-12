Giảm nghèo - An sinh Hội LHPN xã Quế An bàn giao mái ấm tình thương cho hộ nghèo (QNO) - Ngày 6/12, Hội LHPN xã Quế An (Quế Sơn) tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho hộ gia đình anh Hồ Văn Thái (thôn Tây Trà).

Bàn giao mái ấm tình thương cho hộ gia đình anh Hồ Văn Thái (xã Quế An). Ảnh: D.T

Từ số tiền 60 triệu đồng do Diễn đàn Tennis doanh nhân Quảng Nam tại khu vực phía Nam tài trợ, Hội LHPN xã Quế An đã hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Thái sửa chữa nhà ở với kinh phí 42 triệu đồng, số tiền còn lại hội trao sổ tiết kiệm cho em Hồ Văn Huy (con trai anh Thái) đang học lớp 7 Trường THCS Quế An.

Hội LHPN xã Quế An trao sổ tiết kiệm cho em Hồ Văn Huy. Ảnh: D.T

Tại buổi bàn giao nhà, Hội LHPN xã Quế An cũng nhận đỡ đầu em Hồ Văn Huy đến 18 tuổi với kinh phí hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng.

Gia đình anh Hồ Văn Thái thuộc diện hộ nghèo, bản thân anh bị bệnh tật không thể lao động.