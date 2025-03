Nông thôn mới Hồi sinh nông thôn mới ở Đại Lãnh (QNO) - Từ sự chung tay của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, diện mạo nông thôn mới (NTM) ở Đại Lãnh (Đại Lộc) đang được hồi sinh.

Tân An về đích thôn kiểu mẫu

Tân An đã về đích thôn NTM kiểu mẫu năm 2024 và cũng là thôn thứ hai của xã Đại Lãnh đạt chuẩn này, ngoài Hoằng Phước Bắc. Thôn hiện có 236 hộ với 904 nhân khẩu, hơn 70% số hộ hoạt động, làm ăn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, với sự xuất hiện nhiều nhà hàng, quán ăn, các điểm dịch vụ, cửa hàng thương mại, trung tâm tiệc cưới, quầy hàng, tạp hóa… Thu nhập bình quân trên đầu người của thôn là 62 triệu đồng/người/năm...

Thôn Tân An, xã Đại Lãnh có khoảng 70% dân số hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo ông Nguyễn Văn Mười - Trưởng thôn Tân An, toàn thôn có 6 tổ dân cư thì có đến 70% người dân hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, số còn lại làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị.

"Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM rất rõ nét. Bà con tự hiến đất, chung tay mở đường, bỏ ngày công làm đường, cống thoát nước" - ông Mười nói.

Theo ông Mười, giai đoạn 2022 - 2024, thôn Tân An đã huy động nguồn lực hơn 1,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình, hạng mục thôn NTM kiểu mẫu. Ngoài ra, địa phương còn huy động hàng trăm ngày công lao động để chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, di dời tường rào cổng ngõ… Thôn hiện không còn hộ nghèo (trừ 1 hộ nghèo bảo trợ xã hội); tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 95,1%...

Tân An trở thành thôn NTM kiểu mẫu của xã Đại Lãnh năm 2024. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bà Nguyễn Thị Hải - Bí thư Chi bộ thôn Tân An chia sẻ thêm, khi bắt tay vào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Tân An chỉ mới đạt 5/10 tiêu chí. Sau 2 năm triển khai, cuối 12/2024, thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí. Ngày 10/3/2025, UBND huyện Đại Lộc ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc công nhận thôn Tân An đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Hướng tới xã NTM nâng cao

Theo bà Trương Thị Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, Đại Lãnh về đích xã NTM vào năm 2024 và có thôn Hoằng Phước Bắc đã đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu trước đó. Năm 2024, địa phương được bố trí kinh phí 100 triệu đồng để duy trì thôn NTM kiểu mẫu này. Giai đoạn 2024 - 2025, Tân An tiếp tục bứt phá về đích thôn NTM kiểu mẫu vào 12/2024.

Trong xây dựng NTM, Đại Lãnh được UBND huyện Đại Lộc phân bổ kinh phí 3,96 tỷ đồng (gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện). Kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Sản xuất phát triển, thu nhập được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã cuối năm 2024 là 1,06%; bình quân thu nhập đầu người là 60,44 triệu đồng/năm.

Trên vùng đất xác xơ của một thời chiến trường ác liệt, hôm nay, nông thôn mới Đại Lãnh đã được hồi sinh mạnh mẽ. Về Ba Khe (thôn Hà Dục Đông) hôm nay, xanh ngát bãi biền với những ruộng ớt, thuốc lá nâu, đậu phụng, dưa hấu, bắp nếp ngọt… Đất đai màu mỡ do được phù sa Vu Gia bồi đắp, công tác thủy lợi hóa đất màu được đẩy mạnh, năng suất cây trông được cải thiện.

Theo bà Trương Thị Minh Phương, xã Đại Lãnh có 206ha đất lúa, hơn 150ha đất màu. Trong những năm gần đây, địa phương tập trung vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, nhất là trên diện tích đất màu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện cây dưa hấu đã được cấp mã vùng trồng. Những vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả là thôn Hà Dục Đông (trong đó có khu vực Ba Khe) và thôn Hoằng Phước Bắc. Địa phương cũng đã xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất trên 50ha lúa giống đạt năng suất 75tạ/ha.

Cánh đồng hoa màu khu vực Ba Khe. Ảnh: HOÀNG LIÊN