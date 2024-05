Quốc phòng - An ninh Hội thi nghiệp vụ chữa cháy tỉnh Quảng Nam: Tổ liên gia đại diện TP.Tam Kỳ giành giải Nhất toàn đoàn (QNO) - Đội thi đại diện cho TP.Tam Kỳ giành giải Nhất toàn đoàn tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Vận động viên nỗ lực hết mình trong phần thi thực hành, tạo không khí sôi nổi cho hội thi. Ảnh: T.C

Sáng nay 26/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” năm 2024.

Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ thiết thực nhằm nâng cao năng lực PCCC và CNCH tại cơ sở; phát huy tính năng động, chủ động của các tổ liên gia an toàn PCCC trên toàn tỉnh.

Hội thi cấp tỉnh gồm 18 đội đại diện 18 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Ảnh: T.C

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, thời gian qua lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo công tác PCCC và CNCH. Công an tỉnh cùng công an các địa phương đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; tập trung xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, các mô hình đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở, khu dân cư…

Toàn tỉnh đã xây dựng được 182 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 679 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Việc xây dựng các mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và kỹ năng, thao tác sử dụng phương tiện PCCC của người dân; giúp chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án để xử lý tình huống một cách nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: T.C

“Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 là dịp để các tầng lớp nhân dân giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Tham gia hội thi có 18 tổ liên gia an toàn PCCC được tuyển chọn từ các hội thi cấp huyện. Mỗi đội thi đại diện cho một địa phương cấp huyện tranh tài.

Các đội đã nỗ lực tập luyện, thi đấu hết sức mình dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: T.C

Hội thi có hai phần. Phần thi lý thuyết, mỗi đội trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức PCCC và CNCH. Những kiến thức trong phần thi này được chọn lựa gần gũi, thiết thực, diễn ra trong đời sống hằng ngày mà mỗi người dân đều đã tiếp cận, tiếp xúc và hiểu biết nhất định.

Ở phần thi thực hành, các đội thi tham gia tình huống giả định chữa cháy, CNCH khi xảy ra cháy tại một ngôi nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Các đội thi có 8 thành viên nam nữ, độ tuổi từ 18 trở lên; trong đó 6 người tham gia thi đấu, 2 người đóng vai trò nạn nhân vụ cháy giả định.

Tình huống giả định trong phần thi thực hành là chữa cháy, CNCH trong ngôi nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh được khóa kín cửa. Ảnh: T.C

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đội đã hoàn thành tốt các phần thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; thể hiện được khả năng sử dụng thành thạo công cụ PCCC và CNCH khi xảy ra cháy nổ tại khu dân cư.

Kết quả, đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC của khối phố 2, phường Phước Hòa, đại diện cho TP.Tam Kỳ giành giải Nhất cả hai phần thi lý thuyết và thực hành, qua đó được trao giải Nhất toàn đoàn. Giải Nhì toàn đoàn thuộc về tổ liên gia an toàn PCCC đại diện huyện Nam Trà My; giải Ba toàn đoàn được trao cho tổ liên gia an toàn PCCC đại diện thị xã Điện Bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các tổ liên gia an toàn PCCC. Ảnh: T.C

Đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC của khối phố 2, phường Phước Hòa sẽ tiếp tục tham dự vòng thứ hai của Hội thi toàn quốc khu vực III tổ chức tại tỉnh Bình Định từ 12 - 14/6 sắp đến.

[VIDEO] - Các đội tranh tài sôi nổi tại Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024.