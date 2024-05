Du lịch Hơn 200 drone light thắp sáng bầu trời Đảo Ký ức Hội An vào tối 1/6 (QNO) - Lần đầu tiên lễ hội ánh sáng “Thắp sáng bầu trời” với sự tham gia của hơn 200 drone (thiết bị bay không người lái) sẽ diễn ra tại Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An), hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người xem và du khách.





Các drone sẽ xếp thành hình cầu Ánh Trăng trên Đảo Ký ức Hội An. Ảnh: K.U

Lễ hội ánh sáng này diễn ra duy nhất vào lúc 19 giờ 15 phút đêm 1/6. Trong khoảng 15 phút, các drone sẽ bay xếp hình 12 hoạt cảnh hấp dẫn như rồng bay, Chùa Cầu, hoa sen, cổng thành Ký ức Hội An, cầu Ánh Trăng… Đây là hoạt động khởi đầu cho 3 tháng lễ hội “Thắp sáng bầu trời” sẽ diễn ra từ ngày 1/6 - 2/9/2024.

Theo đại diện Đảo Ký ức Hội An, với việc sử dụng công nghệ hiện đại, lễ hội ánh sáng sẽ kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử đặc sắc của miền di sản, mang đến cho du khách những bất ngờ thú vị. Du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng chưa từng có từ trước đến nay trên bầu trời phố Hội.

Drone light (trình diễn drone) là sự kết hợp của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc máy bay không người lái drone để tạo ra các hình ảnh, hiệu ứng ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Mỗi drone sẽ được trang bị đèn LED có thể thay đổi màu sắc theo lập trình.

Hơn 200 drone light tham gia lễ hội. Ảnh: K.U

Dịp này, nhiều hoạt động cũng diễn ra tại Đảo Ký ức Hội An như trình diễn minishow, thả đèn ước nguyện… Du khách sẽ sở hữu những chiếc đèn ước nguyện chỉ riêng có tại Ký ức Hội An, tự tay viết điều ước, thả đèn ước nguyện lung linh lên bầu trời.

Không gian lễ hội cũng sẽ trở nên sôi động hơn bằng loạt màn trình diễn minishow chủ đề ánh sáng hấp dẫn với vũ điệu vui nhộn, âm thanh bùng nổ cùng sắc màu rực rỡ từ những bộ trang phục lộng lẫy của diễn viên, mang đến cho du khách những khoảnh khắc mùa hè thực sự đáng nhớ.

Đặc biệt, Đảo Ký ức Hội An cũng tung ra chương trình khuyến mãi kích cầu với gói ưu đãi 1,5 triệu đồng/người, áp dụng từ 2 người trở lên, bao gồm nghỉ dưỡng tại Hoi An Memories Resort & Spa 2 ngày 1 đêm cùng buffet sáng và set menu cho bữa tối, thưởng thức các minishow ánh sáng trong chuỗi hoạt động của lễ hội “Thắp sáng bầu trời”, thả đèn nguyện ước và 1 vé Công viên Ấn tượng Hội An, 1 vé xem show diễn thực cảnh Ký ức Hội An.