Thể thao

Hơn 200 vận động viên tranh tài Giải Taekwondo vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2024

(QNO) - Tối 9/8 tại Nhà thi đấu TD-TT Hội An khai mạc Giải Taekwondo vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2024, giải do Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND TP.Hội An tổ chức.