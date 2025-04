Bạn cần biết In Hòa Hiệp – Xưởng in bao bì giấy uy tín tại TP. HỒ Chí Minh (PR) - Trong hành trình xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm chính là “bộ mặt” đầu tiên chạm đến cảm xúc người tiêu dùng. Với sứ mệnh đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong việc nâng cao giá trị thương hiệu, In Hòa Hiệp tự hào là một trong những xưởng in bao bì giấy chuyên nghiệp tại TP.HCM, mang đến giải pháp in ấn chất lượng – thiết kế sáng tạo – giá cả cạnh tranh.

Hành trình hơn 12 năm phát triển cùng ngành in ấn Việt Nam

Thành lập từ năm 2012, In Hòa Hiệp đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường in bao bì với định hướng “in đẹp – in nhanh – in đúng cam kết”. Với hơn một thập kỷ phát triển, IN HÒA HIỆP đã phục vụ hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thời trang và quà tặng.

Năng lực sản xuất vượt trội – Đáp ứng mọi nhu cầu in ấn

Nhà xưởng sản xuất riêng tại Tân Phú, TPHCM với hệ thống máy móc hiện đại:

- Máy in offset 4 màu công nghiệp

- Máy cán màng, bế hộp tự động, ép kim – ép nhũ – phủ UV

- Dây chuyền gia công sau in hoàn thiện chuyên sâu

Đội ngũ kỹ thuật viên & thiết kế chuyên nghiệp: Tư vấn thiết kế mẫu bao bì, phối màu, lựa chọn chất liệu phù hợp từng ngành hàng và ngân sách.

Chất lượng đồng đều – tiến độ đảm bảo – dịch vụ tận tâm: Hỗ trợ từ thiết kế đến giao hàng, nhận in số lượng lớn lẫn số lượng ít, giao hàng toàn quốc.

Sản phẩm chủ lực tại In Hòa Hiệp

- Hộp giấy cao cấp: hộp cứng, hộp nam châm, hộp âm dương, hộp nắp gài

- Túi giấy kraft, ivory, couche, túi giấy xi măng cao cấp

- Bao bì thực phẩm: hộp đựng bánh kẹo, cà phê, trà, trái cây sấy, lạp xưởng…

- Bao bì mỹ phẩm – dược phẩm: hộp son, serum, kem dưỡng, hộp đông trùng hạ thảo, yến sào

- Bao bì quà tặng – bao bì xuất khẩu: thiết kế theo yêu cầu, in logo thương hiệu

Lợi thế cạnh tranh của In Hòa Hiệp

- In nhanh – Giao gấp trong 2 – 5 ngày tùy số lượng

- Thiết kế bao bì miễn phí theo yêu cầu riêng

- Nhận in không giới hạn số lượng: phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Giá xưởng – không qua trung gian, tối ưu ngân sách marketing

- Chính sách hậu mãi rõ ràng – hỗ trợ đổi trả nếu lỗi kỹ thuật

Khách hàng tiêu biểu đã tin tưởng In Hòa Hiệp

- Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch tại TPHCM, Đà Lạt, Bến Tre, Tiền Giang

- Nhà phân phối mỹ phẩm nội địa và thương hiệu OEM

- Shop quà tặng Tết, đặc sản vùng miền, thương hiệu bán hàng online

- Đối tác bao bì xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, nông sản

Thông tin liên hệ In Hòa Hiệp

Công ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hòa Hiệp

Địa chỉ: 102 Nguyễn Trường Tộ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM

Tư vấn & báo giá: 0933 99 62 82 (Ms. Nhi)

Email: inanhoahiep@gmail.com

Website: https://inhoahiep.vn/

Nhận giao hàng toàn quốc – tư vấn mẫu mã, chất liệu miễn phí!

In Hòa Hiệp – Chuyên in hộp giấy theo yêu cầu, giúp doanh nghiệp Việt nâng tầm thương hiệu với từng chi tiết nhỏ nhất!