Bạn cần biết Thiết kế & In ấn Gia Huy tối ưu chi phí thiết kế in ấn menu cho doanh nghiệp (PR) - Thiết kế và in ấn menu là yếu tố quan trọng giúp nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, trà sữa, spa, tiệm nails thu hút khách hàng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. Tuy nhiên, chi phí thiết kế cao, số lần chỉnh sửa hạn chế, thời gian hoàn thiện kéo dài và rủi ro in sai màu, sai kích thước có thể khiến doanh nghiệp tốn kém hơn dự tính. Đặc biệt, với những đơn hàng in số lượng ít, chi phí trên mỗi menu thường cao hơn, gây khó khăn trong việc tối ưu ngân sách.

Thiết kế & In ấn Gia Huy là đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế in ấn menu toàn diện, giúp doanh nghiệp sở hữu menu đẹp, chuyên nghiệp với chi phí hợp lý. Từ khâu thiết kế sáng tạo đến in ấn chất lượng cao, Gia Huy tối ưu chi phí theo số lượng in, đảm bảo giá thành hợp lý ngay cả với những đơn hàng nhỏ. Mỗi sản phẩm đều có bố cục khoa học, màu sắc chuẩn xác và phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

Mẫu thiết kế menu nhà hàng bìa cứng tại Thiết kế & In ấn Gia Huy

Gia Huy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thiết kế, in ấn menu như thế nào?

Miễn phí thiết kế khi in số lượng lớn

Gia Huy miễn phí thiết kế nội dung menu cho đơn hàng số lượng lớn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, với menu da, Gia Huy còn hỗ trợ thiết kế bìa miễn phí ngay cả khi chỉ in một cuốn.

Không giới hạn số lần chỉnh sửa thiết kế

Gia Huy cho phép chỉnh sửa thiết kế không giới hạn mà không phát sinh thêm chi phí, giúp doanh nghiệp có được mẫu menu hoàn thiện theo đúng mong muốn trước khi in.

Hỗ trợ tư vấn, gửi file thiết kế online, chỉnh sửa nhanh chóng

Gia Huy hỗ trợ tư vấn, gửi file thiết kế online và chỉnh sửa nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

In test màu, test mẫu miễn phí

Gia Huy cung cấp dịch vụ in thử để doanh nghiệp kiểm tra màu sắc, chất liệu trước khi in số lượng lớn. Nhờ đó, rủi ro sai màu hoặc chất lượng không đạt yêu cầu được giảm thiểu tối đa, giúp tối ưu chi phí in ấn.

Để khách hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về chi phí thiết kế và in ấn menu, Gia Huy cung cấp bảng giá thiết kế menu chi tiết, minh bạch. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách mà vẫn đảm bảo có được mẫu menu chất lượng, chuyên nghiệp.

Loại menu

Giá tiền

Thời gian hoàn thành

Menu cuốn

100.000 - 200.000 / trang

3-5 ngày

Menu gập, menu bảng

200.000 - 300.000 / mặt

3-4 ngày



Tại sao nên chọn Thiết kế & In ấn Gia Huy làm đơn vị thiết kế in ấn menu?

Thiết kế in ấn Gia Huy mang đến dịch vụ thiết kế in menu chất lượng với chi phí hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu từ số lượng ít đến số lượng lớn. Sau đây là 4 lý do nên lựa chọn Gia Huy:

Nhận in menu từ 1 cuốn – Giá cả cạnh tranh

Gia Huy nhận in menu với số lượng linh hoạt, kể cả chỉ 1 cuốn, nhưng vẫn đảm bảo mức giá hợp lý. Đặc biệt, với menu bìa da – dòng menu cao cấp thường có giá thành cao, Gia Huy mang đến mức giá cạnh tranh hơn, đồng thời miễn phí thiết kế bìa, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà vẫn có được sản phẩm chất lượng.

Chi phí hợp lý, không lo phát sinh

Báo giá rõ ràng, minh bạch ngay từ đầu, cam kết không có chi phí ẩn. Gia Huy mang đến giải pháp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thiết kế và in ấn.

Hợp đồng rõ ràng, đầy đủ hóa đơn VAT

Gia Huy cung cấp hợp đồng chi tiết và hóa đơn VAT đầy đủ, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý chi phí và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình hợp tác.

Dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ tận tình

Đội ngũ Gia Huy luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng từ bước lên ý tưởng, thiết kế, chỉnh sửa đến in ấn. Quy trình làm việc nhanh gọn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tiến độ kinh doanh.

Thiết kế & In ấn Gia Huy mang đến những mẫu menu chất lượng với chi phí cực cạnh tranh

Thiết kế & In ấn Gia Huy mang đến những mẫu menu chất lượng với chi phí hợp lý, đảm bảo hình ảnh sắc nét, bố cục khoa học và độ bền cao. Với dịch vụ tận tâm và nhiều ưu đãi, Gia Huy là lựa chọn đáng tin cậy giúp doanh nghiệp sở hữu menu đẹp, chuyên nghiệp mà không tốn kém.

