Bạn cần biết iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro: Chọn mua dòng máy nào phù hợp? (PR) - iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro đang là “siêu phẩm” nhận được sự quan tâm rất lớn từ những người yêu công nghệ. Việc lựa chọn một trong hai phiên bản đang khiến người dùng băn khoăn? Hãy tham khảo bài viết sau để có câu trả lời và lựa chọn cho mình phiên bản phù hợp nhất.

1. So sánh thông số kỹ thuật hai dòng máy

Để có cái nhìn tổng quan về 2 siêu phẩm mới ra mắt iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro, bạn hãy tham khảo bảng so sánh thông số kỹ thuật sau đây:

Tiêu chí

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

Thiết kế tổng quan

Kích thước màn hình

6.7 inch

6.3 inch

Chất liệu khung viền

Nhôm

Titan

Số lượng camera

2

3

Kích thước

Cao 160.9 x Rộng 77.8 x Dày 7.8 mm

Cao 149.6 x Rộng 71.5 x Dày 8.25 mm

Khối lượng

199g

199g

Màu sắc

Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly

Titan Đen, Titan Trắng, Titan tự nhiên, Titan Sa Mạc

Trải nghiệm quay chụp

Camera sau

48 MP (Chính)

12 MP (Góc siêu rộng) có lấy nét tự động

48 MP (Chính)

48 MP (Góc siêu rộng)

Camera Tele

Không có

12 MP 120 mm f/2.8 (Tele 5x) có lấy nét tự động

Camera trước

12 MP f/1.9 (TrueDepth) có đèn Flash Retina

12 MP f/1.9

Chế độ quay video

4K

4K

Màn hình

Loại

Super Rentian XDR OLED

Super Rentian XDR OLED

Kích thước

6.9 inch

6.3 inch

Độ phân giải

1796x1290 pixels

2262x1206 pixels

Độ sáng đỉnh ngoài trời

2000 nit

2000 nit

Công suất và hiệu năng

Dung lượng

128GB, 256GB, 512GB

256GB, 512GB, 1TB

RAM

8GB

8GB

Chip

A18

A18

Dung lượng pin

Thời gian xem video trực tuyến lên đến 24 giờ, Thời gian nghe nhạc lên đến 100 giờ

Thời gian xem video trực tuyến lên đến 22 giờ, Thời gian nghe nhạc lên đến 85 giờ



Bảng so sánh trên cho thấy, iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro có những khác biệt nhất định. Nếu iPhone 16 Plus sở hữu kích thước màn hình rộng, mang tới khả năng hiển thị tốt hơn, điện thoại iPhone 16 Pro lại nhỉnh hơn về chất lượng camera với góc quay siêu rộng.

2. Đánh giá ưu nhược điểm cụ thể iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro mỗi phiên bản sẽ có những ưu, nhược điểm riêng. Cụ thể:

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro - Lựa chọn theo thiết kế tổng quan

Theo thiết kế tổng quan iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro có những ưu, nhược điểm sau:

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

Ưu điểm

Kích thước lớn: mang tới vẻ ngoài cứng cáp, chắc chắn.



Đa dạng 5 màu sắc: Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két, Xanh Lưu Ly.



Kích thước nhỏ gọn gàng hơn, dễ dàng cầm nắm.



Sở hữu 4 tone màu sang trọng gồm: Titan Đen, Titan Trắng, Titan tự nhiên, Titan Sa mạc



Nhược điểm

Kích thước lớn có thể khó khăn khi cầm nắm, đặc biệt là với phụ nữ có bàn tay nhỏ.



Ít tùy chọn màu sắc hơn so với iPhone 16 Plus





iPhone 16 Pro nhỏ gọn hơn so với iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro - Lựa chọn theo trải nghiệm quay chụp

Với trải nghiệm quay chụp, iPhone 16 Pro chiếm vị trí ưu thế hơn so với iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

Ưu điểm

Sở hữu 2 camera sau với độ phân giải 48 MP (Chính) và 12 MP có lấy nét tự động

Chế độ quay 4K

Sở hữu 2 camera với độ phân giải 48 MP (Chính) và 48 MP (Góc siêu rộng) và camera Tele độ phân giải 12 MP f/2.8 (Tele 5x)

Chế độ quay 4K

Nhược điểm

Không sở hữu camera Tele siêu rộng nên góc ảnh, góc quay video còn hạn chế

So với iPhone 16 Plus trải nghiệm chụp ảnh và quay video của iPhone 16 Pro “không có điểm chê”.



Đặc biệt, cả hai phiên bản đều sở hữu tính năng Camera Control - Nút điều khiển Camera, giúp bạn nhanh chóng chụp ảnh và quay video.

Cả 2 phiên bản iPhone 16 Pro và iPhone 16 Plus đều sở hữu tính năng “đáng tiền” Camera Control giúp bạn chụp ảnh, chỉnh sửa video chuyên nghiệp

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro - Lựa chọn theo trải nghiệm giải trí

Với trải nghiệm giải trí mỗi sản phẩm iPhone 16 Pro và iPhone 16 Plus sẽ có những ưu, nhược điểm nhất định. Cụ thể:

Nội dung

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

Ưu điểm

Thời lượng pin lớn, giúp bạn thoải mái xem phim, chơi game.



Màn hình lớn, không gian hiển thị rộng.



Sở hữu tần số quét 120 Hz, mang tới những trải nghiệm vuốt chạm, mượt mà.



Sở hữu dung lượng lớn lên tới 1TB.



Nhược điểm

Màn hình lớn có thể tiêu hao pin nhanh hơn



Kích thước màn hình nhỏ hơn



Dung lượng pin iPhone 16 Pro thấp hơn iPhone 16 Plus





iPhone 16 Pro mang tới những trải nghiệm giải trí mượt mà, iPhone 16 Plus lại mang tới không gian hiển thị lớn

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro - Lựa chọn theo khả năng tài chính

iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro có mức giá khác biệt. Tùy theo nhu cầu tài chính để bạn lựa chọn phiên bản phù hợp với túi tiền.

Nội dung

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

Đặc điểm

Mức giá thấp hơn iPhone 16 Pro

Mức giá cao hơn iPhone Plus cùng dung lượng

Mức giá cụ thể

~ 25.999.000 - 34.999.000 VNĐ

~ 34.999.000 - 46.999.000 VNĐ



Như vậy, iPhone 16 Pro chính là lựa chọn phù hợp với người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn và muốn nâng cao trải nghiệm quay chụp, giải trí. Còn iPhone 16 Plus chính hãng lại là lựa chọn ưu tiên cho những người thích sở hữu điện thoại màn hình lớn, giá tối ưu.

Trên đây là thông số kỹ thuật và những so sánh theo tiêu chí sử dụng của hai phiên bản iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro. Lựa chọn sản phẩm nào là phụ thuộc vào mục đích sử dụng và nhu cầu tài chính của mỗi người. Bạn hãy liên hệ ngay với Viettel Store để cập nhật các thông tin mới nhất về iPhone 16 và nhận được tư vấn tận tình.