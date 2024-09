Bạn cần biết Có gì mới trên iPhone 16 series vừa ra mắt: Sự nâng cấp toàn diện (PR) - Đây là sự kiện rất được mong chờ, không chỉ vì những thay đổi trong thiết kế mà còn vì sự nâng cấp về công nghệ, hiệu suất và camera vượt trội. Cả 4 mẫu điện thoại đều mang đến những nâng cấp đáng kể, đặc biệt là việc bổ sung nút Điều khiển camera mới, giúp trải nghiệm chụp ảnh tiện lợi hơn bao giờ hết.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus

Sự thay đổi lớn nhất trong thiết kế iPhone 16 và iPhone 16 Plus so với thế hệ cũ là cụm camera đặt dọc nhìn gọn gàng, hài hòa hơn. Sẽ có 5 lựa chọn màu cho dòng iPhone 16/iPhone 16 Plus là Đen, Trắng, Hồng, Xanh Mòng Két và Xanh Lưu Ly.

Về camera, cả iPhone 16 và iPhone 16 Plus đều sở hữu 2 camera, bao gồm camera chính Fusion 48MP và camera góc siêu rộng UltraWide 12MP. Tuy nhiên camera Fusion 48MP có khả năng zoom quang học 2X tương tự camera Tele, trong khi đó camera UltraWide có thể chụp góc siêu cận hoặc siêu rộng, nhờ vậy 2 camera này có tính năng tương đương với 4 camera.

So với iPhone 15, hiệu năng của iPhone 16/iPhone 16 Plus có bước nhảy vọt khi trang bị bộ vi xử lý A18 hoàn toàn mới, cách tới 2 thế hệ so với A16 Bionic của iPhone 15. Con chip Apple A18 có CPU 6 lõi nhanh hơn đến 30% và GPU 5 lõi nhanh hơn đến 40% khi đặt cạnh iPhone 15.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max là dòng iPhone cao cấp nhất hiện nay. Hai chiếc điện thoại này có màn hình lớn hơn nhưng lại nhẹ và bền hơn nhờ thiết kế titan Cấp 5 với lớp hoàn thiện mới. Các cải tiến về thiết kế như cấu trúc tản nhiệt 100% nhôm tái chế; mặt kính sau tối ưu giúp iPhone 16 Pro Max tản nhiệt hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất tốt hơn 20% so với iPhone 15 Pro. Hiện tượng máy nóng đã không còn nữa cho bạn tha hồ chơi game hay làm các công việc nặng.

Sẽ có 4 lựa chọn màu sắc trên iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max bao gồm Titan Đen, Titan Trắng, Titan Tự nhiên và Titan Sa mạc. Màu sắc hot nhất chắc chắn là Titan Sa mạc, đây là màu vàng đồng rất được người Việt ưa chuộng vì độ sang trọng và tính phong thủy của nó. Apple cũng sử dụng màu sắc này làm màu chủ đạo trong buổi giới thiệu sản phẩm năm nay.

Hiệu suất iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có sự nâng cấp vượt trội nhờ chip A18 Pro mới, con chip không chỉ có sức mạnh tính toán hàng đầu mà còn tương thích với Apple Intelligence, mở ra kỷ nguyên mới về hiệu suất và sự thông minh. A18 Pro sản xuất trên tiến trình 3nm Gen 2, kiến trúc mới với 16 lõi Neural Engine nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tổng lượng băng thông bộ nhớ hệ thống tăng gần 20%, CPU 6 lõi nhanh hơn 15% và GPU 6 lõi nhanh hơn 20% so với iPhone 15 Pro Max, giúp iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max mạnh mẽ hơn trong các tác vụ nặng như xử lý hình ảnh – video hay chơi game. Công nghệ dò tia bằng phần cứng của A18 Pro nhanh hơn đến 2 lần so với A17 Pro.

Thời lượng pin iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có một bước nhảy vọt với thời gian xem video lên tục lần lượt là 27 giờ và 33 giờ đồng hồ, lâu hơn thế hệ trước tới 4 giờ. Khả năng sạc cũng được nâng cấp khi bạn có thể sạc không dây MagSafe 25W, cho phép sạc 50% pin chỉ trong vòng 30 phút.

iPhone 16 series có giá bao nhiêu?

- iPhone 16 có 3 phiên bản bộ nhớ 128GB; 256GB và 512GB với giá bán lần lượt là 22.999.000 đồng; 25.999.000 đồng và 31.999.000 đồng.

- iPhone 16 Plus có 3 phiên bản bộ nhớ 128GB; 256GB và 512GB với giá bán lần lượt là 25.999.000 đồng; 28.999.000 đồng và 34.999.000 đồng.

- iPhone 16 Pro có 4 phiên bản bộ nhớ 128GB; 256GB; 512GB và 1TB với giá bán lần lượt là 28.999.000 đồng; 31.999.000 đồng; 37.999.000 đồng và 43.999.000 đồng.

- Giá iPhone 16 Pro Max có 3 phiên bản bộ nhớ 256GB; 512GB và 1TB với giá bán lần lượt là 34.999.000 đồng; 40.999.000 đồng và 46.999.000 đồng.

Địa chỉ mua iPhone 16 series chính hãng uy tín

FPT Shop chính là địa chỉ uy tín khi mua iPhone nói riêng và sản phẩm Apple nói chung. FPT Shop luôn là nơi có sản phẩm chính hãng sớm nhất, nguồn cung dồi dào để bạn tha hồ lựa chọn. Bạn có thể đặt trước những chiếc iPhone 16 series tại FPT Shop từ ngày 20/09 và điện thoại sẽ được giao hàng vào ngày 27/09 tới đây. Rất nhiều ưu đãi lớn dành cho khách hàng đặt trước dòng iPhone 16 như ưu đãi đến 3 triệu; bảo hành 2 năm; đặc quyền 1 đổi 1; trả góp đến 24 tháng. Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay website FPT Shop để trở thành người sở hữu iPhone 16 đầu tiên với mức giá khuyến mãi lớn nhất.