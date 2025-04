Giáo dục - Việc làm Khởi công xây điểm trường Campin - Tak Ngo tại xã Trà Linh (QNO) - Chiều 24/4, CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My phối hợp CLB Golf Bờ Đông Sông Hàn khởi công xây dựng "Điểm trường mơ ước" Campin - Tak Ngo.

Lễ động thổ khởi công "Điểm trường mơ ước" Campin - Tak Ngo. Ảnh: NGUYỄN TRẦN VỸ

Điểm trường Campin - Tak Ngo được khởi công xây dựng thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, huyện Nam Trà My).

Công trình có tổng diện tích 120m2, quy mô 1 phòng học, 1 phòng công vụ giáo viên, khu nhà vệ sinh, mái che, sân chơi, tường rào cổng ngõ. Tổng trị giá công trình 1,05 tỷ đồng, trong đó CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My vận động gia đình RMIT và CLB Golf Bờ Đông Sông Hàn tài trợ 500 triệu đồng, còn lại do UBND huyện Nam Trà My đối ứng.

Học sinh háo hức chờ đợi ngày công trình hoàn thành. Ảnh: NGUYỄN TRẦN VỸ

Dự kiến công trình hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công, phục vụ nhu cầu học tập của 28 học sinh và sinh hoạt của 2 giáo viên đứng lớp.

Ông Hồ Văn Dang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, việc hỗ trợ xây dựng điểm trường này là món quà vô cùng quý giá đối với cán bộ, giáo viên và học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.