Quốc phòng Khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh (QNO) - Các trường học trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12 để học sinh biết ơn bộ đội Cụ Hồ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc...

Trẻ mầm non, mẫu giáo tại Tam Kỳ đồng diễn võ thuật trong buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề "Cháu yêu chú bộ đội". Ảnh: C.N

“Cháu yêu chú bộ đội”

Sáng 21/12, tại Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ), cán bộ, giáo viên và 80 trẻ của 8 trường mầm non, mẫu giáo ở Tam Kỳ: Mầm non 24/3, Mẫu giáo Hương Sen, Mẫu giáo Măng Non, Mẫu giáo Anh Đào, Mầm non Thánh Gióng, Mầm non Việt Mỹ, Mầm non Happykids, Mầm non Thực Hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Cháu yêu chú bộ đội”.

Trẻ mầm non hóa thân thành bộ đội Cụ Hồ. Ảnh: C.N

Tám mươi trẻ của các trường cùng giáo viên giao lưu với các phần: đồng diễn võ thuật; hoạt cảnh “tự hào người chiến sĩ”; tham gia trò chơi vận động “chú bộ đội trong mùa lũ”. Nhiều khán giả và phụ huynh xúc động khi xem hoạt cảnh với hình ảnh hào hùng mà tình cảm, gần gũi khi cô giáo và trẻ hóa thân thành bộ đội Cụ Hồ qua các thời kỳ, hóa thân bộ đội vượt qua mưa lũ cứu trợ người dân.

Những chú bộ đội "nhí" vượt lũ giúp dân. Ảnh: C.N

Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, kỷ niệm ngày 22/12, các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động như tham quan Bảo tàng Quân đội, hành quân “về nguồn”, hóa thân thành bộ đội Cụ Hồ, kể chuyện theo sách…

Tặng quà cho trẻ tham gia giao lưu. Ảnh: C.N

"Đặc biệt, 8 trường mầm non, mẫu giáo tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Cháu yêu chú bộ đội” nhân dịp này là hoạt động ý nghĩa, vừa giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho trẻ, từ đó trẻ thể hiện lòng biết ơn và quý trọng đối với các cô chú bộ đội đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vừa tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng hiệu quả hơn" - bà Tâm Hiền nói.

[VIDEO] - Các tiết mục trong chương trình giao lưu chuyên môn các trường mầm non, mẫu giáo tổ chức tại Trường Mẫu giáo Hương Sen (Tam Kỳ):

Tự hào truyền thống

Ở bậc mầm non, nhà trường chủ yếu tổ chức các hoạt động trải nghiệm; các trường tiểu học tổ chức cho học sinh tham quan; các trường THCS tổ chức ngoại khóa kể chuyện, tuyên truyền về truyền thống cách mạng nói chung và lịch sử 80 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng…

Các trường học trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong dịp 22/12. Trong ảnh: Một tiết mục trong hội thi kể chuyện lịch sử của học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ). Ảnh: C.N

Trường Mầm non Đại Minh (Đại Lộc) tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé làm chú bộ đội”. Trẻ được nghe các chú bộ đội kể chuyện về cuộc sống trong quân ngũ, thực hành các kỹ năng gấp chăn màn. Trường Mầm non Đại Phong tổ chức ngày hội “Chiến sĩ tí hon” với diễu hành, tải gạo ra tiền tuyến, thực hành làm chiến sĩ khỏe, chiến sĩ đoàn kết…

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) vẽ tranh với chủ đề "Chú bộ đội của chúng em". Ảnh: X.T

Sau khi tổ chức hội thi vẽ tranh “Chú bộ đội của chúng em” trong chương trình có chủ đề “Hành trình 80 năm vẻ vang và tự hào”, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) tổ chức sưu tầm tranh, ảnh về bộ đội Cụ Hồ.

Cô Lê Thị Xuân Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, hội thi lần này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cuộc sống của bộ đội Cụ Hồ. Tranh vẽ của các em đầy tính sáng tạo, ý tưởng mang thông điệp rõ ràng về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ...

Tiết mục kể chuyện về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi của học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ). Ảnh: C.N

Dịp này, tổ Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ) tổ chức ngoại khóa chủ đề “Tự hào truyền thống cha anh” bằng hội thi kể chuyện lịch sử. Các học sinh dự thi chia sẻ, các em rất vinh dự khi được kể và hóa thân vào các nhân vật trong từng câu chuyện.

Tấm gương của các chiến sĩ, anh hùng của dân tộc: Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Đặng Thùy Trâm… qua những câu chuyện kể của học sinh khiến người dự xem cảm động và biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, chiến sĩ; để thêm yêu quê hương, đất nước…

Học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) tham gia ngoại khóa nhân ngày 22/12. Ảnh: Hồ Thư.

Trường THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) tổ chức cho học sinh viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Anh và Nhà bia tưởng niệm; giới thiệu sách “Người lính Điện Biên kể chuyện”; tổ chức ngoại khóa “Tiến bước dưới bóng quân kỳ”; tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức...