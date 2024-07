Giao thông - Xây dựng Khởi động dự án xây kè, nuôi bãi bảo vệ bờ biển Hội An (QNO) - Một vệt dài bờ biển Cửa Đại nằm trong phạm vi triển khai dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" vừa được khởi động đã không còn bãi do tác động nặng nề của sạt lở nhiều năm qua.

Nhìn từ biển vào, nhiều đoạn khu vực này không còn bãi biển vì bị xâm thực mạnh. Ảnh: Q.T

Là khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất của sạt lở trong hơn một thập kỷ qua, dải bờ biển từ cửa sông đến khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An Beach Resort & Spa nhiều đoạn hiện đã mất hoàn toàn bãi biển do phải làm kè kiên cố để chặn đứng đà xói lở.

Tại khu vực công viên sinh thái cộng đồng Cửa Đại cũng không còn bãi biển do phải thực hiện kè kiên cố để bảo vệ bờ. Ảnh: Q.T

Men theo đường bờ biển, cảnh quan dễ bắt gặp là các công trình kè cứng của chính quyền địa phương thực hiện xen kẽ với các công trình kè đá ở các resort để các khu nghỉ dưỡng "tự cứu lấy mình" trước các đợt sóng dữ.

Tại đoạn bờ biển này đã có nhiều công trình kè do doanh nghiệp triển khai như: tuyến kè 700m tại khách sạn Vinpearl (xây dựng năm 2012), tuyến kè 450m tại Golden Sand Resort & Spa (năm 2013), tuyến kè 370m tại Victoria Hội An Beach Resort & Spa (năm 2014), tuyến kè 320m tại Sunrise Prenium Resort Hội An (năm 2016)... Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế cầm cự tạm thời.

Công trình kè tại Victoria Hội An Beach Resort & Spa để bảo vệ resort này trước sóng biển. Ảnh: Q.T

Dù đã có công trình kè nhưng Golden Sand Resort & Spa vẫn phải bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh: Q.T

Mất bãi biển, các resort chịu ảnh hưởng rất nhiều trong công tác vận hành, thu hút khách. Thậm chí như khu nghỉ dưỡng Golden Sand Resort & Spa đã phải bỏ hoang từ lâu vì bị biển xâm thực rất sâu dù đã tiến hành kè đá.

Cảnh tượng thường thấy ở khu vực này là các "bãi đá" ngay bên thềm sóng. Ảnh: Q.T

Theo ông Hervé Conan - Giám đốc AFD Việt Nam, qua nghiên cứu diễn biến đường bờ ở khu vực này trong giai đoạn 1984 - 2022, các chuyên gia đã nhận thấy sự biến đổi rất lớn của dải bờ biển Cửa Đại, cụ thể là rìa cát bờ biển từ cửa sông hướng về phía bắc dài hàng km gần như mất hoàn toàn.

Một đoạn bãi biển hiếm hoi còn sót lại ở khu vực này do không có công trình xây dựng. Ảnh: Q.T

Không chỉ mất đi bãi tắm du lịch, việc bãi biển bị "biến mất" cũng gây nhiều thiệt hại khác cho TP.Hội An. Do đó dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" có mục tiêu đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển của Hội An nói riêng và thích ứng biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển của Quảng Nam nói chung.

Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 42 triệu euro (tương đương hơn 982 tỷ đồng) dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.

Dải bờ biển sẽ triển khai dự án "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" với tổng mức đầu tư lên đến 42 triệu euro. Ảnh: Q.T

Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam thông tin, dự án sẽ kết hợp các biện pháp bảo vệ công trình (kè chắn sóng, mỏ hàn) cho khu vực trải dài từ cửa sông đến khu nghỉ dưỡng Victoria và giải pháp mềm, dựa vào thiên nhiên.

Đồng thời tiến hành nuôi bãi hy sinh tại khu vực mở rộng về phía Bắc (khu vực bãi An Bàng), góp phần khôi phục lại sự cân bằng trầm tích, duy trì bờ biển cục bộ và giảm nguy cơ xói sau công trình.