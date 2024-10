Giao thông - Xây dựng Khối phố Bằng An Đông hết cảnh "nắng bụi mưa bùn" (QNO) – Nhiều hộ gia đình khối phố Bằng An Đông (phường Điện An, Điện Bàn) vui mừng khi đoạn đường ĐT609 (cũ) qua khối phố vừa được thảm nhựa. Điều tưởng chừng bình thường nhưng lại là mơ ước 5 năm nay của người dân địa phương.

Đường ĐT609 cũ đoạn qua khối phố Bằng An Đông đã được thảm nhựa. Ảnh: V.L

Ông Phạm Hữu Kinh – Bí thư Chi bộ khối phố Bằng An Đông không giấu được cảm xúc vui sướng khi con đường được thảm nhựa lớp 1, chấm dứt những ngày sống chung với... bụi. “Chỉ cần đường không còn bụi nữa là bà con đỡ khổ rồi” – ông Kinh nói.

Gần 5 năm qua, 250m đường ĐT609 (cũ) đoạn qua nhà ông Kinh và khoảng 45 hộ gia đình sống hai bên đường luôn trong tình cảnh nắng bụi mưa bùn; môi trường không khí bị ô nhiễm, nhất là những ngày hè nắng các phương tiện qua lại nhiều. Để hạn chế ô nhiễm, hầu hết nhà cửa của người dân thường xuyên đóng cửa, thậm chí phủ bạt từ ngõ tới hiên, nhưng bụi vẫn bám dày trên bàn ghế, tường vách và các vật dụng trong nhà.

Lo lắng nhất là nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra khi xe máy sụp ổ gà, hay té ngã do chuồi đá, cát…













Ngày 5/10 vừa qua khi những phương tiện máy móc của đơn vị thi công tập kết tiến hành thổi bụi, thảm nhựa, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chủ đầu tư và nhà thầu đã thực hiện đúng lời hứa.

Khi lớp nhựa dầu đầu tiên thảm lên mặt đá cấp phối, khu dân cư 2 bên đoạn đường rộn ràng như ngày tết. Những tấm bạt được vội vã tháo dỡ, những cánh cửa nhà được mở rộng đón ánh sáng...

Theo ông Phạm Hữu Kinh, hầu như cuộc họp chi bộ nào ông cũng bị phê bình vì không đốc thúc phường báo lên thị xã chuyện con đường bụi bặm. “Tôi đã nhiều lần kiến nghị lên phường, thị xã nhưng không thấy động tĩnh gì nên rất áp lực. Mà thẩm quyền của mình cũng chỉ vậy chứ biết làm gì hơn. Bây giờ vui rồi, bà con ai cũng đều phấn khởi” – ông Kinh vui vẻ.

Đoạn đường thảm nhựa kịp thời trước khi vào mùa mưa bão. Ảnh: V.L

Dự án "Sửa chữa hoàn trả đoạn Km0 - Km1+700 tuyến ĐT609 (cũ)" có chiều dài khoảng 1,7km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 37,2 tỷ đồng để triển khai dự án và hỗ trợ 70% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Còn lại là ngân sách thị xã Điện Bàn bố trí vốn đối ứng để thực hiện. Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Duy Dũng (đóng tại phường Điện Nam Đông, Điện Bàn).

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai hoàn thành trong 3 năm (2019 – 2021), nhưng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và dịch COVID-19 nên còn 2 đoạn với chiều dài khoảng 400m (phường Vĩnh Điện 150m và khối Bằng An Đông, phường Điện An 250m) không thể thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Sau 3 lần gia hạn, các hộ còn lại cũng đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Ngày 5/10 vừa qua đơn vị thi công đã bắt đầu thảm nhựa lớp 1, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2024.

Việc thảm nhựa đoạn đường không chỉ giúp ổn định cuộc sống, sinh hoạt, khôi phục hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân 2 bên đường mà còn đảm bảo an toàn giao thông đi lại…

Việc thảm nhựa đoạn đường ĐT609 đã chấm dứt gần 5 năm sống trong bụi bặm của người dân khối phố Bằng An Đông. Ảnh: V.L