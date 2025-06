An ninh trật tự

Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản thông qua góp tiền cho vay mượn

(QNO) - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Tỉnh (SN 1991, trú xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp tiền cho vay mượn.