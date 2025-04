Xã hội Không công nhận nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Huệ đối với Công văn 1934 của UBND huyện Nam Trà My (QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức đối thoại, chiều nay 4/4, Thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại với bà Hồ Thị Huệ (trú tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My).

Ông Huỳnh Ngọc Tiên – Phó Chánh thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: XUÂN PHÚ

Bà Huệ khiếu nại đối với Công văn số 1934 (ngày 30/9/2024) của UBND huyện Nam Trà My về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Huệ và được Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 235 (ngày 24/01/2025) nhưng bà không đồng ý.

Ông Huỳnh Ngọc Tiên - Phó Chánh thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Nam Trà My.

Kiến nghị bố trí tái định cư

Theo đơn khiếu nại lập ngày 14/2/2025, bà Hồ Thị Huệ khiếu nại Công văn 1934 của UBND huyện Nam Trà My về việc trả lời đơn kiến nghị của bà. Theo bà Huệ, bà kết hôn với ông Nguyễn Thanh Sơn (con ông Nguyễn Văn Xanh đã chết năm 2008) và vợ chồng bà trồng cây trên thửa đất khiếu nại.

Bà Hồ Thị Huệ trình bày sự việc. Ảnh: XUÂN PHÚ

Năm 2005, huyện Nam Trà My thu hồi các thửa đất số: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, tờ bản đồ số 13 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00195 của hộ ông Nguyễn Văn Xanh để xây dựng Trường THPT Nam Trà My, nhưng chỉ bồi thường về cây cối, không bố trí tái định cư làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà. Bà Hồ Thị Huệ đề nghị UBND huyện Nam Trà My xem xét bố trí đất ở, đất canh tác cho hộ gia đình bà.

Vụ việc khiếu nại của bà Hồ Thị Huệ đã được Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 235, không công nhận các nội dung khiếu nại của bà Huệ.

Không thống nhất với nội dung giải quyết khiếu nại lần đầu, bà Hồ Thị Huệ tiếp tục khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Không công nhận khiếu nại

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, Thanh tra tỉnh đã lập đoàn xác minh, làm việc với UBND huyện Nam Trà My và bà Hồ Thị Huệ.

Theo kết quả xác minh, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Nam Trà My, UBND huyện Nam Trà My phê duyệt phương án đền bù thiệt hại và hộ ông Nguyễn Thanh Sơn đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với số tiền 950.000 đồng (bị ảnh hưởng 58 cây quế có tuổi dưới 3 - 5 năm và 5 cây mít).

Ông Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My giải thích thêm việc giải quyết của huyện. Ảnh: XUÂN PHÚ

Về hiện trạng tại 7 thửa đất, UBND huyện Nam Trà My cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Xanh (đã chết) vào năm 2003 nằm ở vị trí khu vực bờ tây sông Nước Là, không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trường THPT Nam Trà My. Riêng thửa đất số 101, hiện nay có 5 hộ dân xây dựng nhà và sinh sống, trong đó có hộ bà Hồ Thị Huệ.

“Vậy, các thửa đất nêu trên không liên quan đến phần diện tích đất mà hộ bà Hồ Thị Huệ đã được bồi thường để xây dựng Trường THPT Nam Trà My và bà yêu cầu bố trí tái định cư là không có cơ sở. Do đó, UBND huyện Nam Trà My ban hành Công văn 1934 về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Hồ Thị Huệ là đảm bảo. Việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My tại Quyết định số 235 là đúng quy định pháp luật” - đại diện đoàn xác minh khẳng định tại buổi đối thoại.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Huệ theo hướng: Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của bà Hồ Thị Huệ đối với Công văn số 1934 của UBND huyện Nam Trà My. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My tiếp tục thực hiện Quyết định số 235 về giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Huệ.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe báo cáo của đoàn xác minh, ý kiến của bà Hồ Thị Huệ, ông Trần Văn Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và các bên tại cuộc họp, Phó Chánh thanh tra tỉnh Huỳnh Ngọc Tiên giải thích, phân tích làm rõ thêm một số nội dung và khẳng định "Thanh tra tỉnh không công nhận nội dung khiếu nại. Nếu không thống nhất kết luận cuộc đối thoại, bà Hồ Thị Huệ có thể khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật".