Chính quyền - đoàn thể Khớp nối hạ tầng công nghệ phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp (QNO) - Để phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, các ngành, địa phương đã và đang chuẩn bị đảm bảo các phương án về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin...

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra phương án bố trí làm việc phường Quảng Phú mới. Ảnh: TÂM ĐAN

Sáng 12/6, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế việc triển khai mở rộng, hiệu chỉnh đối với hệ thống chính quyền điện tử phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.Tam Kỳ và huyện Quế Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và đại diện các sở, ngành.

Bố trí 2 phòng hội nghị trực tuyến/xã, phường

TP.Tam Kỳ đã lên phương án bố trí trụ sở làm việc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận, công an, quân sự cho phường mới. Tại phường Quảng Phú mới (sáp nhập phường An Phú, xã Tam Phú, xã Tam Thanh), dự kiến UBND phường với nhân sự 55 người sẽ được bố trí làm việc tại trụ sở UBND xã Tam Phú hiện nay.

Trụ sở Đảng ủy, Mặt trận phường với nhân sự 38 người được bố trí tại trụ sở UBND phường An Phú hiện nay. Trụ sở Công an phường được bố trí tại trụ sở UBND xã Tam Thanh hiện nay; trụ sở Cơ quan Quân sự phường bố trí tại trụ sở Công an xã Tam Thanh.

Đoàn công tác kiểm tra địa điểm dự kiến đặt Trung tâm Hành chính công phường Quảng Phú mới tại trụ sở xã Tam Phú hiện nay. Ảnh: TÂM ĐAN

Dự kiến, Trung tâm Hành chính công phường Quảng Phú sẽ bố trí 7 công chức. Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ cải tạo, mở rộng không gian tại vị trí cũ hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu người dân sắp đến.

Thiết bị hội nghị truyền hình đến nay đã cũ, xuống cấp do sử dụng lâu. Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ kiến nghị cấp trên bố trí kinh phí cho các xã, phường để nâng cấp mạng, đường truyền, thiết bị hội nghị trực tuyến, thiết bị tại trung tâm hành chính công theo hướng hiện đại.

Tại Quế Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đến kiểm tra tại xã Quế Phú - nơi được chọn làm trụ sở làm việc của xã Xuân Phú mới. Xã Xuân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Phú, thị trấn Hương An, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao đổi với cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa xã Quế Phú (Quế Sơn). Ảnh: TÂM ĐAN

Huyện Quế Sơn đã có phương án điều chuyển, lắp đặt, nâng cấp và đồng bộ hệ thống mạng, hội nghị truyền hình, đài truyền thanh cơ sở phục vụ hoạt động cấp xã mới.

Về hệ thống hội nghị trực tuyến, UBND huyện Quế Sơn đang phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh cấu hình hệ thống hiện có tại các xã đặt trụ sở làm việc làm 1 điểm cầu. Ngay sau khi xã mới hoạt động, tiến hành điều chuyển, lắp đặt, nâng cấp và đồng bộ hệ thống, đảm bảo mỗi xã có 2 phòng họp trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sẵn sàng vận hành thử nghiệm

Ông Nguyễn Đức Bình - Giám đốc Sở KH&CN cho biết đã phối hợp Đà Nẵng lên kịch bản vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền điện tử phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống một cửa, phần mềm xử lý văn bản liên thông.

Để kịp thời phối hợp giải quyết, xử lý những vấn đề trước mắt về hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là việc khớp nối các hệ thống nói trên, ông Bình đề nghị các địa phương cử mỗi xã, phường mới 2 công chức phụ trách công nghệ thông tin để làm đầu mối tiếp nhận thiết bị, quản trị mạng, tập huấn…

“Khi thành phố mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7, riêng phần mềm xử lý văn bản điện tử phải có phương án đào tạo ngay cho cán bộ, công chức, viên chức” - ông Bình nói.

Đoàn kiểm tra hệ thống hội nghị trực tuyến tại UBND xã Quế Phú. Ảnh: TÂM ĐAN

Qua kiểm tra, nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã quán triệt những nội dung cần tập trung chuẩn bị để phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt diễn tập, vận hành thử nghiệm 7 nội dung liên quan đến hệ thống dịch vụ công, tổng đài 1022, hội nghị trực tuyến, phần mềm xử lý văn bản liên thông… “Đợt 1 sẽ chọn một số xã, phường làm thử và đợt 2 sẽ làm đồng loạt tất cả xã, phường của TP.Đà Nẵng mới để đảm bảo từ ngày 1/7 đưa vào vận hành, không vướng mắc gì hết” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, phương án liên quan; trong đó tập trung phân công đầu mối phối hợp với Sở KH&CN để khẩn trương triển khai cài đặt, cấu hình và đào tạo, hướng dẫn sử dụng các hệ thống công nghệ đồng bộ, thống nhất phục vụ hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tại UBND xã Quế Phú: