Du lịch Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An kỷ niệm 5 năm hoạt động (QNO) - Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An (Hội An) vừa kỷ niệm 5 năm ngày mở cửa hoạt động - một hành trình với nhiều khó khăn nhưng cũng rất tự hào với những kết quả thành công vượt bậc.

Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An kỷ niệm 5 năm mở cửa hoạt động. Ảnh: K.S

Năm 2019, Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An chính thức mở cửa với tên gọi The Pearl Hoi An. Năm 2020 - 2021, khu nghỉ dưỡng đổi tên thương hiệu thành Citadines Pearl Hoi An.

Sau 2 năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19, năm 2023 - 2024 là thời điểm bùng nổ kinh doanh với Citadines Pearl Hoi An khi liên tục đón những đoàn khách lớn quy mô trên dưới 1.000 người.

Ngày 17/2/2024, Citadines Pearl Hoi An đón nhận quyết định công nhận 5 sao. Ảnh: K.S

Ngày 17/2/2024, khu nghỉ dưỡng chính thức đón nhận quyết định 5 sao của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Qua đó khẳng định vị thế, cam kết và chất lượng dịch vụ Citadines Pearl Hoi An mang đến cho khách hàng.

Citadines Pearl Hoi An trở thành địa điểm diễn ra các sự kiện văn hóa tầm cỡ như Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I), show thời trang “Phương Đông rực rỡ” của 2 nhà thiết kế VUNGOC&SON; tổ chức sự kiện Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023…

Ngoài ra, Citadines Pearl Hoi An cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú, Food Blogger Ninh Tito, Travel Blogger Mike Phan, gia đình Lý Hải - Minh Hà…

Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An liên tiếp đón nhận các giải thưởng, danh hiệu bình chọn. Ảnh: K.S

Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng liên tục được ghi tên ở nhiều giải thưởng danh giá tầm cỡ thế giới như “Khách sạn tiện ích dành cho gia đình hàng đầu Việt Nam” và “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Đông Nam Á” tại giải thưởng World Luxury Award 2023.

Hay như giải thưởng “Điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu dành cho gia đình của năm 2024” tại giải thưởng Luxuo Asia Awards; danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á 2023” tại Asia Award, Singapore…

Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An đẳng cấp 5 sao với 581 phòng khách sạn, căn hộ và biệt thự biển sang trọng. Ảnh: K.S

Bà Nguyễn Thị Hải Minh - Giám đốc Citadines Pearl Hoi An khẳng định, thành công của Citadines Pearl Hoi An không thể thiếu sự tin tưởng, ủng hộ từ khách hàng và đối tác. Do vậy, đơn vị cam kết sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ nhằm mang lại nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo nhất cho khách hàng, để trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước khi đến Hội An, Quảng Nam...

Chương trình âm nhạc chủ đề “Ci Tình” với sự tham gia của 2 ca sĩ Uyên Linh và Lân Nhã. Ảnh: K.S

Dịp này, Khu nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hoi An tổ chức sự kiện âm nhạc chủ đề “Ci Tình” với sự tham gia của 2 ca sĩ tài năng Uyên Linh và Lân Nhã nhằm tri ân đối tác, khách hàng.