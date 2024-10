Nhà đất Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm xác định hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính (cấp xã, cấp huyện, tỉnh) và đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp. Qua đó đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất...

Phạm vi thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn Quảng Nam được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh theo các đơn vị hành chính (cấp xã, cấp huyện, tỉnh), trong đó cấp xã là đơn vị cơ bản thực hiện kiểm kê đất đai và là cơ sở để tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp huyện và tỉnh.

Việc kiểm kê đất đai sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì thực hiện. Kết thúc kỳ kiểm kê đất đai sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo số liệu kiểm kê cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh, đồng thời gửi về Sở TN-MT để tổng hợp.

Đối tượng kiểm kê đất đai gồm: Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai năm 2024; đối tượng được giao quản lý đất; đối tượng sử dụng đất quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật Đất đai năm 2024.

Thời điểm triển khai kiểm kê đất đai được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12/2024.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai các cấp như sau: UBND cấp xã hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 20/3/2025. UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh trước ngày 10/5/2025.

UBND tỉnh hoàn thành, giao nộp kết quả kiểm kê đất đai về Bộ TN-MT trước ngày 30/6/2025. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh gửi kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh về UBND tỉnh (qua Sở TN-MT) trước ngày 20/3/2025 để tổng hợp, báo cáo.