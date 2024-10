An ninh trật tự Kiểm tra an toàn phòng cháy tại khu vực neo đậu tàu thuyền trước khi bão vào (QNO) - Để chủ động ứng phó bão Trà Mi, chiều 25/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh phối hợp công an các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão.

Lực lượng công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Tính đến chiều 25/10, gần 500 tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển Quảng Nam gồm TP.Tam Kỳ, Hội An và các huyện Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình được lực lượng chức năng kêu gọi tránh trú bão, tập trung neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) và khu neo đậu tàu thuyền An Hòa (xã Tam Quang, Núi Thành).

Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ do các tàu thuyền neo đậu gần nhau, bị gió bão va đập mạnh, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy và Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã hướng dẫn người dân đưa tàu, thuyền về vị trí neo đậu, tránh trú bão an toàn. Khuyến cáo tất cả ngư dân sau khi neo đậu cần rời thuyền, tìm nơi trú ẩn an toàn, trước khi rời thuyền cần kiểm tra an toàn PCCC trên tàu như điện, xăng dầu, máy bơm... để phòng tránh cháy, nổ.

Lực lượng công an kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên các tàu thuyền của ngư dân. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Ngoài ra, lực lượng công an còn kiểm tra các thiết bị PCCC trên tàu, hướng dẫn đặt ở vị trí phù hợp. Đối với tàu thuyền lớn khi có sự cố cháy nổ cần trang bị thêm máy cưa, máy cắt để kịp thời xử lý. Ngư dân cũng được hướng dẫn trang bị và mặc áo phao khi lên xuống tàu thuyền đề phòng nguy cơ tai nạn đuối nước. Đặc biệt, khuyến cáo ngư dân khi bão đổ bộ, nếu có sự cố xảy ra, cần liên lạc trực tiếp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quảng Nam qua số điện thoại khẩn cấp 114 để được hỗ trợ ứng cứu kịp thời.