Xã hội

Kiểm tra sạt lở tại Nam Trà My, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: "An toàn cho người dân phải được đặt lên hàng đầu"

(QNO) - Sáng nay 21/9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác của tỉnh có chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục sạt lở do mưa bão tại làng Tăk Chay (thôn 5, xã Trà Cang, Nam Trà My). Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Nam Trà My đi cùng đoàn.