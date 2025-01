Kinh tế Kinh tế Điện Bàn từng bước phục hồi tăng trưởng (Xuân Ất Tỵ) - Năm 2024 tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế thị xã Điện Bàn ước đạt 27.060 tỷ đồng, tăng 7,52% so với năm 2023, tạo tiền đề lạc quan cho sự phục hồi và tăng trưởng mới trong những năm tiếp theo.

Một góc thị xã Điện Bàn - Ảnh: G.K

Cụ thể, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã dần phục hồi và tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 ước đạt 16.896 tỷ đồng bằng 97,36% kế hoạch, nhưng tăng 7,09% so với cùng kỳ.

Sản xuất tập trung tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc tăng 7,49% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước thực hiện 6.281 tỷ đồng, đạt 96,65% (tăng 9,22% so với năm 2023). Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 1.752 tỷ đồng, đạt 100,07% (tăng 2,07% so với năm 2023).

Trong năm 2024, Điện Bàn tiếp tục duy trì, xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí NTM mới ban hành giai đoạn 2022- 2025. Tính đến cuối năm 2024, trên địa bàn thị xã có 6 xã NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu, có 59 thôn NTM kiểu mẫu được UBND thị xã công nhận.

Cạnh đó, việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng tiếp được thị xã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong năm qua, nhiều công trình, dự án đã được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng như Công viên Trung tâm; nâng cấp, sửa chữa, xây mới bổ sung các phòng học và phòng chức năng cho các trường học trực thuộc; một số tuyến ĐH được kiên cố thảm nhựa…

Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045 trình tỉnh phê duyệt. Đặc biệt, lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ lĩnh vực đất đai tồn đọng. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/12/2022 của Thị ủy trên lĩnh vực đất đai.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 tăng 7,09% so với cùng kỳ - Ảnh: G.K

Theo lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn, từ những tiền đề, cơ sở thành công năm 2024, thị xã Điện Bàn đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, nhất là nhóm chỉ tiêu về kinh tế, trong năm 2025.

Theo đó, sẽ phấn đấu nâng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng 11% trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 12% trở lên; thu nội địa trên địa bàn tăng 29% trở lên; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 64% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/người.

Ngoài ra, thị xã sẽ đầu tư, đẩy mạnh xây dựng 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Hòa). Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng 4 xã NTM kiểu mẫu (Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước). Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6% và hộ cận nghèo 0,73% (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 88%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 85%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 96,55%; phấn đấu 100% hộ dân cư dùng nước sạch, hợp vệ sinh (50% hộ dân sử dụng nước sạch do nhà máy nước cung cấp); có 75 - 80% thôn, khối phố đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa; 70 - 75% xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 70 - 75% phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.