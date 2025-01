Xã hội Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm tại thị xã Điện Bàn (QNO) - Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của Quảng Nam vừa thực hiện kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại thị xã Điện Bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm triển khai kiểm tra tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: L.C

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân năm 2025 trên địa bàn Quảng Nam.



Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh do bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm trưởng đoàn. Tại thị xã Điện Bàn, Đoàn kiểm tra trực tiếp đến cơ sở sản xuất bánh khô mè, cửa hàng bách hóa, siêu thị Go, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn...

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết, qua ngày đầu kiểm tra, kết quả cho thấy các cơ sở chấp hành tốt quy định về thủ tục an toàn thực phẩm; cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm...

Ngày mai 21/1, Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh khác tại thị xã Điện Bàn.