Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: “Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khơi thông sông Cổ Cò”

(QNO) - Sáng nay 30.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo TP.Hội An, thị xã Điện Bàn về tiến độ nạo vét dự án sông Cổ Cò.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nghe báo cáo tiến độ nạo vét dự án sông Cổ Cò. Ảnh: Q.T

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc Tổ công tác số 1 của Ban chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Cầu Ông Điền đang được thi công, dự kiến đặt tên cầu Nguyễn Duy Hiệu khi hoàn thành. Ảnh: Q.T

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, dự án nạo vét sông Cổ Cò qua tỉnh Quảng Nam dài 19,5km, đầu tư 2 đoạn với tổng kinh phí được duyệt 1.545 tỷ đồng.

Đoạn 1 từ km0 (Cửa Đại, Hội An) đến km14 (Điện Dương, Điện Bàn) được đầu tư nạo vét luồng dài 14km và xây 2 cầu qua sông, khởi công từ ngày 30.7.2020 và dự kiến hoàn thành ngày 5.7.2022. Đoạn 2 từ km14 (Điện Dương) - km19+456 (Điện Ngọc, Điện Bàn) được đầu tư nạo vét luồng sông dài 5,5km và 1 cầu qua sông, khởi công trong năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30.12.2022.

Đồng chí Phan Việt Cường tặng quà động viên đơn vị thi công cầu Ông Điền. Ảnh: Q.T

Về nạo vét luồng, đoạn qua Hội An thực hiện được khoảng 29,1% khối lượng hợp đồng, đoạn qua Điện Bàn khoảng 41,7% khối lượng hợp đồng. Cầu Ông Điền dự kiến hợp long vào ngày 31.12.2021, phần đường dẫn dự kiến hoàn thành vào ngày 30.4.2022 để hoàn tất toàn bộ công trình. Cầu Nghĩa Tự chưa thi công, dự kiến bàn giao mặt bằng thi công trước 30.12.2021.

Hiện khó khăn, vướng mắc lớn nhất của dự án vẫn là khâu giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư (chủ yếu đoạn qua Điện Bàn). Ngoài ra, tiến độ thi công xây dựng cũng bị ảnh hưởng do Điện Bàn, Hội An vừa trải qua các đợt giãn cách xã hội kéo dài do dịch Covid-19.

Clip Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra tiến độ dự án nạo vét sông Cổ Cò:

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, qua các văn bản, kết luận để lại của lãnh đạo Quảng Nam - Đà Nẵng thời kỳ trước khi tách tỉnh đã mong muốn nạo vét sông Cổ Cò, nhưng lúc đó chỉ ở dạng ý tưởng và còn nhiều khúc mắc. Thời gian qua, với sự quan tâm của Trung ương cùng nhiều nỗ lực đồng bộ, dự án đã có sự chuyển động tích cực. Tại buổi làm việc này, từng đơn vị liên quan thể hiện cam kết nhằm cụ thể hóa quyết tâm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án, giúp dòng sông Cổ Cò sớm được khơi dòng trở lại.

Dự án khi nạo vét khơi thông sẽ giúp kết nối hai địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng, hỗ trợ phát triển du lịch, khơi nguồn lại giá trị lịch sử - văn hóa, tăng cường khả năng thoát lũ khu vực phía đông Điện Bàn, tạo động lực phát triển đô thị hai bên dòng sông và cả khu vực.

Đồng chí Phan Việt Cường làm việc với các đơn vị, địa phương sau khi kiểm tra thực tế dự án. Ảnh: Q.T

“Tất cả tập thể, cá nhân liên quan phải tập trung vào làm, khó đến đâu tập trung tháo gỡ đến đấy. Phải lắng nghe, giải quyết các bức xúc của nhân dân, không hẹp hòi với quyền lợi chính đáng của nhân dân; tập trung giải thích cho từng hộ dân để người dân hiểu, chung tay vì lợi ích chung của quê hương. Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ khơi thông sông Cổ Cò” - đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu.

Đồng chí Phan Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và các thành viên Tổ công tác số 1 chứng kiến lễ ký cam kết của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, lãnh đạo TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, các xã phường liên quan và bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố, ban công tác mặt trận về trách nhiệm thực hiện dự án nạo vét sông Cổ Cò.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và TP.Hội An, thị xã Điện Bàn ký cam kết về tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Q.T