(QNO) – Tối 3.8, tại TP.Đà Nẵng, Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2022 (EWEC – Đà Nẵng 2022) chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự sự kiện.

Cắt băng khai mạc Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2022. Ảnh: K.L

EWEC – Đà Nẵng 2022 quy tụ 419 gian hàng của 235 doanh nghiệp đến từ các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và các tỉnh, thành trong cả nước. Cụ thể, có 27 đơn vị Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại/Xúc tiến đầu tư, du lịch và doanh nghiệp của các tỉnh, thành Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau với 393 gian hàng.

Tám tổ chức quốc tế tham gia 26 gian hàng gồm: Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự quán CHDC Trung Hoa tại TP.Đà Nẵng, Văn phòng Thương vụ - Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh, cơ quan Thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, chi hội tại Đà Nẵng và Sở Công Thương các tỉnh Khammouan, Salavan, Sekong, Champasak, Savannakhet, Attapue (Lào).

Hội chợ năm nay thu hút nhiều sản phẩm chủ lực của Quảng Nam tham gia. Ảnh: K.L

Sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ bao gồm điện, điện tử, thiết bị công nghệ, đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, dịch vụ du lịch, logictics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bất động sản…

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, hội chợ là cầu nối hiệu quả và là kênh xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Đặc biệt, thông qua hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, khai thác hiệu quả các lợi thế địa phương các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây nói riêng, phát triển hợp tác sâu rộng kinh tế thương mại giữa Việt Nam và các nước trong khu vực nói chung.

Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ Công Thương phê duyệt, tổ chức thường niên nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quảng bá hình ảnh, tiềm năng về hoạt động thương mại, du lịch và đầu tư của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên và các địa phương các nước thuộc tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Hội chợ được xem là cơ hội xúc tiến thương mại hiệu quả cho các sản phẩm OCOP, làng nghề của Quảng Nam. Ảnh: K.L

Năm nay, Quảng Nam tham gia với hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và nông sản đạt tiêu chuẩn ATTP, VietGAP của 50 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 16 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Phú Ninh và Nam Giang). Các sản phẩm được trưng bày tại khu nhà chung của tỉnh Quảng Nam trên diện tích 450m2 của hội chợ.