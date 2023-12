Năm 2023, Duy Xuyên thu ngân sách nhà nước hơn 1.279 tỷ đồng, đạt 153,1% so với dự toán tỉnh giao

(QNO) - Ngày 15/12, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Năm 2023, năng suất lúa của Duy Xuyên tăng mạnh. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, năm 2023 ngành sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 14.265,3ha; sản lượng lương thực có hạt đạt 50.321,7 tấn, tăng 4,1% so với kế hoạch và tăng 12,1% so với năm 2022. Qua thống kê, năm nay tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của huyện đạt 1.638,5 tỷ đồng, tăng 2,7%.Trong khi đó, hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Năm 2023, giá trị sản xuất toàn ngành chỉ đạt 4.297 tỷ đồng, bằng 81,8% so với năm trước và đạt 74,2% so với kế hoạch.

Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là du lịch có nhiều khởi sắc. Năm nay, lượng khách đến tham quan Mỹ Sơn ước đạt 360.000 người, doanh thu đạt 58 tỷ đồng (đạt 360% so với năm ngoái).

Ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PV

Năm 2023, du lịch Mỹ Sơn khởi sắc. Ảnh: PV

Năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Duy Xuyên hơn 1.279 tỷ đồng, đạt 120% so với dự toán HĐND huyện giao và đạt 153,1% so với dự toán tỉnh giao.Về công tác xây Đảng, trong năm toàn huyện kết nạp 87 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 102,4% chỉ tiêu cấp trên giao và đạt 124,3% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.