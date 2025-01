Xã hội Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Duy Xuyên hơn 477,8 tỷ đồng (QNO) - Chiều nay 8/1/2025, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị chiều 8/1. Ảnh: H.N

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Tùng - Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Duy Xuyên cho biết: Năm 2024, đơn vị tập trung tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, công tác giải ngân cho vay, thu hồi nợ đến hạn, lãi vay và huy động tiền gửi tiết kiệm luôn kịp thời. Phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức phát động Tháng “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trong cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2024 đơn vị đã được huyện Duy Xuyên quan tâm, bổ sung kịp thời nguồn vốn ngân sách huyện với số tiền 1,1 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch giao) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nhiều hộ dân được vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Duy Xuyên để có điều kiện đầu tư mở cơ sở may mặc. Ảnh: H.N

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng dư nợ trên địa bàn huyện Duy Xuyên hơn 477,8 tỷ đồng (tăng 3,4% so với năm 2023) với 10.586 khách hàng.

Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn trung ương là 439 tỷ đồng (tăng 1,45% so với năm 2023), dư nợ cho vay nguồn vốn địa phương 38,8 tỷ đồng (tăng 32,15% so với năm 2023). Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ quá hạn, nợ khoanh là 292,9 triệu đồng (tỷ lệ 0,06% so với tổng dư nợ), thu lãi đạt 102,6%.

Cùng với đó, các tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên được kiện toàn, củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt công tác quản lý. Toàn huyện Duy Xuyên hiện có 266 tổ tiết kiệm và vay vốn. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động có 263 tổ xếp loại tốt, 3 tổ xếp loại khá, không có tổ trung bình và yếu.

Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.N

Theo kế hoạch, năm 2025, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Duy Xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8-10% so với năm 2024; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ.

Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng. Phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%. Ngoài ra, huy động vốn tổ chức, cá nhân đạt 100% kế hoạch giao...