Tăng cường kiểm tra hoạt động buôn bán, kinh doanh sâm Ngọc Linh

UBND tỉnh vừa thống nhất tách Hội Sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My thành Hội Sâm Ngọc Linh và Hội Quế Trà My; giao Hội Sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My đề xuất nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ 2 hội; đồng thời làm việc cụ thể với các đơn vị liên quan để lập đầy đủ thủ tục tách hội trong quý IV.2022 và tổ chức đại hội theo đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội Sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng liên quan tiến hành cấp thí điểm tem chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho tổ chức, cá nhân đã được CDĐL Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ hoặc đã xác nhận nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh.

Đồng thời giao Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán sâm Ngọc Linh giả, kém chất lượng làm ảnh hưởng đến thương hiệu sâm Ngọc Linh.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trồng sâm giải quyết vấn đề bệnh nấm trên cây sâm Ngọc Linh do ảnh hưởng của thời tiết gây chết hàng loạt vừa qua; thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất của người dân để kịp thời có biện pháp xử lý khi có dịch bệnh xảy ra.