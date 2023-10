Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm ở Quế Sơn

(QNO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn về tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện và một số vấn đề quan trọng khác, diễn ra sáng nay 11/10.

Tập trung triển khai

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, thời gian qua địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm.

Đối với dự án khu phố chợ Đông Phú, đã phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi 10,72ha/13ha đất, nhà cửa, vật kiến trúc của 117 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số tiền gần 25,5 tỷ đồng và đã chi trả hơn 17,3 tỷ đồng (còn lại hơn 8,1 tỷ đồng của 13 hộ dân chưa nhận tiền).

Hiện nay, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 10,57ha, đạt 81,3% diện tích. Còn lại 51 hộ dân (trong đó có 38 hộ bị giải tỏa trắng nhà cửa phải tái định cư nơi ở mới) với diện tích 1,047ha chưa đủ điều kiện lập, trình phê duyệt phương án.

[VIDEO] - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn sáng nay 11/10:

Your browser does not support the video tag.

“Đến nay, nhà đầu tư (Công ty 591) đã thực hiện thảm nhựa một số tuyến xung quanh chợ và đang tiếp tục bù cấp phối, thảm nhựa các tuyến còn lại; khắc phục một số hạn chế theo đề nghị của tiểu thương; thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, đang chờ UBND tỉnh thống nhất chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

UBND huyện Quế Sơn cũng đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với một số hộ dân đủ điều kiện chờ phê duyệt sau khi dự án được gia hạn” - ông Châu nói.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Châu, UBND huyện Quế Sơn đã xây dựng phương án tổ chức di dời chợ Đông Phú cũ vào chợ Đông Phú mới và đã tổ chức họp lấy ý kiến các hộ tiểu thương đang kinh doanh buôn bán trong chợ cũ.

Đối với dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa, ông Triệu Ngọc Chi - Giám đốc Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Quế Sơn cho hay, UBND huyện đã phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

“Trên cơ sở giá đất được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án - quỹ đất xây dựng chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để chi trả tiền bồi thường cho hộ ông Phan Thậm và ông Phan Văn Toàn. Dự kiến, việc chi trả bồi thường hoàn thành trong tháng 10/2023” - ông Chi nói.