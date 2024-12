Thương mại - Dịch vụ Kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Dệt may Việt Nam (QNO) - Sáng nay 14/12, tại Vinpearl Nam Hội An Resorts & Golf (huyện Thăng Bình), Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (1999 - 2025) và tổng kết hoạt động năm 2024. Tham dự có lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VITAS. Ảnh: V.T

Theo ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS, 25 năm là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và những thành tựu, đóng góp của VITAS vào sự phát triển của ngành, cũng như định hướng phát triển cho năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Từ chỗ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, kim ngạch xuất khẩu rất nhỏ bé so với Thái Lan, Indonesia, Philippines…, đến nay ngành dệt may Việt Nam đã vươn lên vị trí cường quốc xuất khẩu thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Thị trường trong nước 25 năm qua cũng tăng từ hơn 300 triệu USD lên khoảng 4,5 tỷ USD.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VITAS phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: V.T



"Đặc biệt, hiệp hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp dệt may với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để phản ánh những vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, thuế, hải quan, tiền lương, bảo hiểm…

Đồng thời tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp; tham gia các đoàn đàm phán của Chính phủ về các hiệp định thương mại tự do" - ông Vũ Đức Giang cho biết.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của dệt may Việt Nam tăng trưởng ấn tượng qua 25 năm.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam ước đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%; xuất siêu 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.

Theo ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS, thực hiện Chiến lược phát triển ngành dệt may & da giày, từ nay đến năm 2030, ngành sẽ chuyển dần từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững. Từ 2031 - 2035, phát triển bền vững một cách hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Giai đoạn mới, với vai trò dẫn dắt ngành dệt may Việt Nam, VITAS sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung trí tuệ, sức sáng tạo, cùng doanh nghiệp đoàn kết triển khai hiệu quả giải pháp chuyển đổi kép để xây dựng thương hiệu dệt may Việt Nam bền vững" - ông Trương Văn Cẩm nhấn mạnh.