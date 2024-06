Giáo dục - Việc làm Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Khuyến học TP.Hội An (QNO) - Sáng 26/6, Hội Khuyến học TP.Hội An tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (27/6/1994 - 27/6/2024).

Hội Khuyến học TP.Hội An tri ân và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động hội. Ảnh: PHAN SƠN

Ngày 27/6/1994, UBND thị xã Hội An (nay là TP.Hội An) ban hành Quyết định số 148 thành lập Hội Khuyến học thị xã. Trong 30 năm qua, Hội Khuyến học TP.Hội An đã tham mưu Đảng, chính quyền, Mặt trận thành phố tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, toàn thành phố đã huy động quỹ khuyến học để trao 343.492 suất học bổng, khen thưởng với tổng giá trị 71,8 tỷ đồng cùng nhiều xe đạp, áo quần, phương tiện học tập.

Đến nay, TP.Hội An có 13 hội khuyến học xã, phường và 54/54 chi hội khuyến học thôn, khối phố cùng nhiều ban khuyến học cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, hội đồng hương, dòng họ, cựu học sinh, sinh viên. Tổng số hội viên khuyến học tại TP.Hội An hiện 19.450 người, chiếm 20,1% dân số.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Khuyến học TP.Hội An đón nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; UBND thành phố tặng giấy khen đơn vị dẫn đầu thi đua khối các hội xã hội được Nhà nước giao nhiệm vụ. Hội Khuyến học TP.Hội An cũng tri ân nhiều tập thể, cá nhân và khen thưởng 8 tập thể, 22 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội trong 30 năm qua.