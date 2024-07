Chính trị Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại TP.Tam Kỳ (QNO) - Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng nay 19/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Tam Kỳ.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Tam Kỳ. Ảnh: N.Đ

Tham gia lễ dâng hoa, viếng hương có Đoàn đại biểu UBND TP.Tam Kỳ do ông Nguyễn Duy Ân - Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu.

Vòng hoa của đoàn có dòng chữ: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, tặng quà thương binh Khưu Thị Hồng (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ). Ảnh: N.Đ

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn TP.Tam Kỳ gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm (104 tuổi, khối phố 5, phường An Sơn); ông Nguyễn Văn Bá (thương binh, nhiễm chất độc hóa học, phường An Mỹ); bà Khưu Thị Hồng (thương binh 1/4, phường An Mỹ); các ông Nguyễn Ngọc (thương binh 1/4, thôn Hòa Trung) và Huỳnh Văn Danh (bệnh binh 2/4, thôn Hòa Thượng, cùng xã Tam Thanh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, tặng quà bệnh binh Huỳnh Văn Danh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ). Ảnh: N.Đ

Đồng chí Trần Anh Tuấn ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và nhắn nhủ người thân chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo mẹ Trần Thị Ấm; chúc các thương bệnh binh sống vui cùng con cháu, luôn động viên các thế hệ kế cận không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động tại cơ sở, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Quảng Nam.