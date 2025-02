An ninh trật tự Lừa đảo hơn 1,6 tỷ đồng, người phụ nữ lĩnh 12 năm tù (QNO) - Ngày 24/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Diễm My (SN 1990, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Diễm My bị khởi tố, bắt giam vào tháng 10/2023. Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Theo cáo trạng, năm 2017, My vay tiền của nhiều người để trả nợ và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Do không có tiền trả nợ, từ năm 2021 đến tháng 5/2023, My đưa ra thông tin gian dối cần tiền góp vốn kinh doanh mua bán vật tư y tế để nhiều người tin tưởng cùng góp vốn hoặc cho My vay mượn tiền.

Với thủ đoạn trên, My đã chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 7 bị hại để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Diễm My đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Diễm My 12 năm tù về tội danh trên.