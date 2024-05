Quốc phòng - An ninh Lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại Công an tỉnh ghi dấu ấn với nhiều công trình (QNO) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân (13/5/1953 - 13/5/2024), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần Công an tỉnh thăm hỏi, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý xây dựng và doanh trại công an tỉnh.

Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần tặng hoa, chúc mừng lực lượng Quản lý xây dựng, doanh trại. Ảnh: V.T

Đại tá Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Hậu cần biểu dương những kết quả và thành tích tiêu biểu của lực lượng làm công tác quản lý xây dựng và doanh trại công an tỉnh đạt được trong những năm qua. Vượt qua những khó khăn, thử thách, tập thể cán bộ chiến sĩ Đội Quản lý xây dựng và doanh trại nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa doanh trại ngày càng được nâng lên, đảm bảo các điều kiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương.

Lễ khởi công Nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc. Ảnh: V.T

Trung tá Phạm Quang Ngọc - Phó Trưởng phòng Hậu cần phụ trách công tác quản lý xây dựng và doanh trại cho biết, đến nay, Phòng Hậu cần, trực tiếp là Đội Xây dựng và doanh trại đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Công an và UBND tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc cho Công an các đơn vị, địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt của gần 4.000 cán bộ chiến sĩ.

Trong đó gồm Đề án xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn với tổng mức đầu tư hơn 850 tỷ đồng; công trình nhà làm việc khối An ninh - Xây dựng lực lượng - Hậu cần quy mô 12 tầng với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng; công trình cải tạo, nâng cấp khuôn viên Công an tỉnh, trụ sở làm việc Công an TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, huyện Nông Sơn. Ngoài ra còn các dự án, công trình có ý nghĩa, có giá trị lớn về văn hóa lịch sử như Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, Bắc Trà My); nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh,…

“Hiện nay, Đội Xây dựng và doanh trại đang đang tập trung tham mưu, phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác về xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an” -- Trung tá Phạm Quang Ngọc cho biết.

Khánh thành nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông, nước CHDCNC Lào. Ảnh: V.T

Bên cạnh chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng quản lý xây dựng và doanh trại Công an tỉnh Quảng Nam còn tích cực tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đầu tư các dự án công trình Công an tại tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị của hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Công an hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng theo phương châm “giúp bạn là giúp mình”. Đến nay, Công an tỉnh đã đầu tư xây dựng và khánh thành công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng và 18 trụ sở công an bản biên giới của Lào giáp biên với tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo Phòng Hậu cần và CBCS Đội Xây dựng - doanh trại báo công dâng Bác. Ảnh: V.T

Phát huy truyền thống 71 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng quản lý xây dựng, doanh trại luôn tự hào, gìn giữ và phát huy truyền thống, trí tuệ, bản lĩnh, lòng yêu nghề, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.