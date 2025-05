Theo gương Bác Mặt trận xã Tam Lộc và những sáng kiến thiết thực vì cộng đồng “Chống đuối nước” hay “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là những mô hình đăng ký học và làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng của Ủy ban MTTQ xã Tam Lộc (Phú Ninh) mà ông Võ Ngọc Hồng, trong vai trò người đứng đầu đã tham mưu và trực tiếp điều hành hoạt động.

Ông Võ Ngọc Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc chia sẻ về việc thực hiện học tập và làm theo Bác của bản thân. Ảnh: HÀN GIANG

Công trình nhỏ, ý nghĩa lớn

Tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 do Huyện ủy Phú Ninh vừa tổ chức, ông Võ Ngọc Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc đã có những chia sẻ xúc động về việc học tập và làm theo Bác của mình.

Dòng kênh chính Phú Ninh chảy qua địa bàn xã Tam Lộc mang dòng nước ngọt mát lành làm cho làng quê trù phú, đời sống người dân ngày càng cải thiện, song đoạn ở thôn Tam An (khu vực cầu kênh chính) chỉ vỏn vẹn chưa đến 500m nhưng từ khi đưa vào sử dụng đến nay đã có 18 người đuối nước. Đỉnh điểm, đầu năm 2024 đã có 3 người tử vong do tham gia giao thông trên tuyến kênh này không may rơi xuống dòng nước tử vong.

Trước sự cấp bách của thực trạng nêu trên, ông Hồng bàn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện mô hình dân vận khéo “Chống đuối nước”.

Ý tưởng của mô hình là xây dựng 3 điểm trên đoạn kênh này trang bị đầy đủ các thiết bị cứu trợ như phao cứu sinh, gậy chống đuối nước, dây thừng dài... Để ai cũng có thể ứng cứu kịp thời những nạn nhân không may bị rơi xuống nước.

Ông Võ Ngọc Hồng (thứ nhất bên phải) được UBND huyện Phú Ninh tặng Giấy khen về học và làm theo Bác tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG

Ngoài ra, tại các điểm triển khai mô hình còn được bố trí bóng đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng, đảm bảo an toàn cho những người lưu thông qua đoạn kênh này. Các thành viên kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để mua sắm các thiết bị. Ban Công tác Mặt trận thôn Tam An còn vận động người dân ai có của góp của, ai có công góp công để hoàn thiện mô hình “Chống đuối nước”.

“Nhờ công tác dân vận khéo mà người dân nơi đây hiểu được tầm quan trọng của mô hình “Chống đuối nước”. Tôi cùng với thành viên Ban công tác mặt trận thôn Tam An chẳng ngại mưa nắng, gác lại việc gia đình để cùng tham gia vào mô hình, cũng vì lợi ích chung của cộng đồng trên địa bàn xã.

Mừng hơn cả là từ khi có mô hình, người tham gia giao thông luôn cẩn thận, các thành viên cũng mong mình “thất nghiệp”. Tổng kinh phí của mô hình “Chống đuối nước” có giá trị hơn 15 triệu đồng.

Nhưng hơn cả thế, chính mô hình đã kết nối được lòng dân, gắn kết được tinh thần chung của bà con để hoàn thành một công trình tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc phòng chống đuối nước với người dân trong và ngoài xã” - ông Võ Ngọc Hồng chia sẻ.

Giúp ngày công tháo dỡ nhà cũ

Phát huy được những thế mạnh trong công tác dân vận khéo của hệ thống Mặt trận xã, trong vai trò người đứng đầu, ông Võ Ngọc Hồng cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Lộc đăng ký và triển khai hiệu quả mô hình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” hơn một năm qua.

Các thành viên tham gia mô hình "Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo của xã tháo dỡ nhà cũ bàn giao cho thợ thi công. Ảnh: TAM LỘC

Ông Hồng tâm sự, năm 2024, xã được cấp trên hỗ trợ xây mới 21 căn nhà (60 triệu đồng/căn) theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh. Trong đó, có 14 hộ gia đình chính sách, 7 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, trong điều kiện vật giá leo thang hiện nay, để xây mới một ngôi nhà ở với 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ là rất khó đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Từ thực tế đó, ông đã mạnh dạn đăng ký, cùng với MTTQ Việt Nam xã họp và nhận phần việc là giúp ngày công tháo dỡ nhà cũ và đào móng nhà để giao lại cho thợ nhằm giảm bớt một phần chi phí để người dân có thêm nguồn lực xây nhà.

Theo ông Hồng, từ đầu năm 2024 đến nay bản thân cùng với các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể đã tham gia tháo dỡ 7 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo với hơn 130 ngày công. Ngoài việc giúp công, bản thân ông cũng kêu gọi hỗ trợ thêm cho hộ có hoàn cảnh khó khăn gần 30 triệu đồng giúp xây dựng nhà ở, được lãnh đạo xã ghi nhận, nhân dân đánh giá cao.

Phát huy hiệu quả mô hình “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, những người làm công tác mặt trận ở địa phương tiếp tục vận động nhân dân cùng chung tay giúp đỡ ngày công cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Theo ý tưởng ấm ủ, tôi sẽ vận động ít nhất 20 thành viên tham gia để xây dựng mô hình thành câu lạc bộ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ngoài tấm lòng thiện nguyện, các thành viên câu lạc bộ phải đa ngành nghề như thợ mộc, thợ hồ, các doanh nghiệp có điều kiện về xe cẩu, xe tải, và ít nhất vài thành viên sử dụng máy cưa cây thành thạo.

Hoạt động của câu lạc bộ này không dừng ở giúp dân thảo dỡ nhà để xây dựng mà đăng ký với địa phương tình nguyện giúp đỡ nhân dân trong mùa bão, lũ. Có thể cắt tỉa cây cối kịp thời có nguy cơ ngã đổ và giúp dân vận chuyển các trang thiết bị, vật dụng hộ gia đình, chuyển đi nơi khác trước khi có bão lũ ập đến” - ông Hồng bày tỏ.