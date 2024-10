Môi trường

Môi trường sống nhìn từ Chỉ số Xanh cấp tỉnh

PGI - Chỉ số Xanh cấp tỉnh năm 2023 đã được công bố. Quảng Nam xếp vị trí thứ 16 so với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và vị trí thứ 3 so với 14 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung. Kết quả này so với xếp hạng năm 2022 thì Quảng Nam tăng đến 9 bậc.