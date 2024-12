Xây dựng Đảng Năm 2024, Thăng Bình kiểm tra 62 tổ chức đảng và 184 đảng viên (QNO) - Tại hội nghị lần thứ 20 do Huyện ủy Thăng Bình tổ chức sáng nay 11/12, ông Đoàn Văn Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Huyện ủy Thăng Bình chú trọng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Ảnh: Q.VIỆT

Trong năm 2024, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở kiểm tra đối với 62 tổ chức đảng (giảm 8 tổ chức đảng so với năm 2023) và 184 đảng viên (tăng 31 đảng viên so với năm 2023); giám sát chuyên đề đối với 54 tổ chức đảng (giảm 3 tổ chức đảng so với năm 2023) và 101 đảng viên (tăng 32 đảng viên so với năm 2023).

Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên; giám sát chuyên đề 4 tổ chức đảng và 7 đảng viên. Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở kiểm tra 58 tổ chức đảng và 71 đảng viên; giám sát chuyên đề 50 tổ chức đảng và 66 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm tra 101 đảng viên và giám sát 28 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng, ban hành, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng; đầu tư công; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quốc phòng, an ninh; công tác cán bộ...

Qua kiểm tra, giám sát, cơ quan chức năng đã đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm; kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; giúp sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng được sâu sát, toàn diện, hiệu quả hơn. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.