Quốc phòng - An ninh Nam Giang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong doanh nghiệp Những năm qua, huyện Nam Giang chú trọng công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong doanh nghiệp, góp phần hiệu quả giữ gìn trật tự ở cơ sở và doanh nghiệp.

Diễn tập sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tự vệ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Ảnh: L.T

Nam Giang hiện có một số doanh nghiệp lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang, Công ty CP Thủy điện A Vương, Nhà máy xi măng Xuân Thành…

Để tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, huyện Nam Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập lực lượng tự vệ (LLTV) trong đơn vị trên cơ sở pháp lý của Luật Dân quân tự vệ.

Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam thực hiện dự án trồng cao su trải dài trên 4 huyện Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, bao gồm 19 xã, thị trấn với 68 thôn miền núi đặc biệt khó khăn phía tây của Quảng Nam.

Không chỉ chú trọng đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động, công ty còn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng LLTV vững mạnh. Theo đại diện Ban Giám đốc công ty, 5 năm qua, công ty đã kết nạp được 5 đảng viên trong LLTV, nâng tỷ lệ lãnh đạo trong LLTV hiện nay đạt 15%, trong đó có 100% LLTV là đoàn viên công đoàn.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, công tác huấn luyện quân sự của LLTV trong 5 năm qua đều hoàn thành đúng quy định. Năm 2023, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả khá tốt.

Cũng theo đại diện Ban Giám đốc công ty, đơn vị đã lựa chọn những đồng chí có đủ sức khỏe, lý lịch rõ ràng và ý thức trách nhiệm cao để kết nạp vào LLTV theo đúng quy trình.

Thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nguồn kinh phí chi cho hoạt động và mua sắm trang bị phục vụ cho lực lượng tự vệ thực hiện nhiệm vụ. Công ty còn hỗ trợ để xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho LLTV của công ty có hoàn cảnh khó khăn với mức từ 45 - 50 triệu đồng/nhà...

Công ty CP Thủy điện A Vương cũng chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng LLTV doanh nghiệp vững mạnh.

Ông Cao Huy Bảo - Tổng Giám đốc công ty cho biết, hằng năm, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) tự vệ công ty đã lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trình Ban CHQS huyện Nam Giang phê chuẩn.

Đồng thời xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu...

Hằng năm, đơn vị soát xét củng cố, kiện toàn ban CHQS tự vệ theo chỉ tiêu của UBND huyện giao. Tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia LLTV theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, đăng ký quản lý quân nhân dự bị.

Đơn vị cũng tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Ban CHQS tự vệ công ty với Ban CHQS xã MàCooih, Công an xã Mà Cooih theo Nghị định số 133 ngày 28/12/2015 của Chính phủ trong công tác tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng…

Thượng tá Hồ Thanh Dũng - Trưởng ban CHQS huyện Nam Giang cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban CHQS huyện Nam Giang với các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện được chú trọng.

Ban CHQS huyện phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên, LLTV ở các đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, đơn vị phối hợp tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ của doanh nghiệp đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Qua kiểm tra thực tế, ban CHQS tự vệ tại một số doanh nghiệp nhìn chung chấp hành nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu vào các ngày lễ, tết và kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, địa phương.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tuần tra bảo vệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - Thượng tá Dũng chia sẻ.