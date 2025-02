Môi trường Nam Trà My phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (QNO) - Sáng nay 11/2, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Huyện Nam Trà My ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: THIỆN TÙNG

Tại lễ phát động, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My nhấn mạnh, Nam Trà My là một trong những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh. Rừng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai; đồng thời giúp địa phương vùng cao đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng. Do đó trồng và bảo vệ rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng hiện nay.

Sau lễ phát động, gần 300 cán bộ, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trồng hơn 1.300 cây giổi xanh trên diện tích khoảng 1ha gần khu vực thao trường, trường bắn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My.

Năm 2025, huyện Nam Trà My phân bổ 755 nghìn cây về các xã để trồng hưởng ứng Tết trồng cây và các dịp khác trong năm. Các loại cây chủ yếu là giổi, lim xanh, sao đen, xà cừ... được trồng theo hình thức phân tán.