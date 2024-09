Quy hoạch - Đầu tư Nam Trà My thông qua đồ án quy hoạch chung điều chỉnh đô thị trung tâm (QNO) - Sáng nay 6/9, HĐND huyện Nam Trà My tổ chức kỳ họp thứ 11, Khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đây là kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua các đồ án quy hoạch vùng huyện.

Trung tâm hành chính Tăk Pỏ. Ảnh: MINH TRANG

Tại kỳ họp, UBND huyện Nam Trà My trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2035; và tờ trình đề nghị thông qua nội dung đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, đô thị trung tâm huyện Nam Trà My được xác định là Tắk Pỏ, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 196,17ha, dân số 5.392 người (năm 2022). Hiện nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trà My và khu trung tâm hành chính huyện đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ, với sự hình thành của khu dân cư, khu trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục... bộ mặt đô thị tại khu vực dần được hình thành.

Trên cơ sở đó, Nam Trà My sẽ tập trung phát triển đô thị tại khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, hoàn thiện sắp xếp, tập trung dân cư, đồng bộ cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị gắn liền với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch... Đến năm 2030, đô thị trung tâm huyện Nam Trà My đạt khoảng 6.000 người, đến năm 2035 đạt khoảng 6.590 người.

Việc quy hoạch đô thị trung tâm huyện Nam Trà My nhằm đáp ứng hồ sơ pháp lý để tiến hành lập hồ sơ Đề án thành lập thị trấn, đồng thời làm cơ sở để lập Chương trình phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung đô thị. Từ đó xây dựng thành đô thị trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của huyện Nam Trà My theo tiêu chí đô thị loại V.