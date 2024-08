Môi trường Nâng cao kiến thức tài nguyên nước phục vụ vận hành, khai thác công trình thủy điện (QNO) - Ngày 19/8, tại TP.Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Tìm hiểu Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định thi hành phục vụ công tác vận hành, khai thác công trình thủy điện”.

Quang cảnh hội thảo: Ảnh: NTB

Hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT) và Cục kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức.

Hội thảo là cơ hội để đại biểu tham dự nâng cao kiến thức về pháp luật cho các đơn vị quản lý, vận hành các công trình thủy điện đồng thời đóng góp, chia sẻ các khó khăn vướng mắc khi thực thi pháp luật về tài nguyên nước để được hướng dẫn, giải đáp.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Cục Quản lý tài nguyên nước đã trình bày nhiều chuyên đề như: Giới thiệu Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; chính sách pháp luật về tài nguyên nước liên quan đến khai thác, sử dụng nước cho thủy điện và nhiệt điện; điều hòa phân phối nguồn nước, tối ưu hóa vận hành hồ chứa, hướng tới vận hành hồ chứa theo thời gian thực.

Ngã ba sông Vu Gia - Quảng Huế, khu vực đang được tính toán các giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước cho hạ du Quảng Nam - Đà Nẵng. Ảnh: Q.T

Luật Tài nguyên nước năm 2023, gồm 10 chương, 86 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ nước Việt Nam. Luật đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước thông qua bốn nhóm chính sách, gồm: Bảo đảm an ninh nguồn nước; xã hội hóa ngành nước; kinh tế tài nguyên nước; bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra.

Thông tin tại hội thảo, các chính sách liên quan đến an ninh nguồn nước quốc gia đã được thể hiện xuyên suốt trong các chương, điều của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Mục tiêu hướng tới nâng cao mức bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia bảo đảm an ninh tài nguyên nước hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á và tiệm cận với các nước tiên tiến trên thế giới; bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường và giảm rủi ro tác hại từ các thảm họa do con người và thiên nhiên gây ra.

Đây là bước thay đổi kịp thời, nhất là trong bối cảnh nguồn nước đang ngày càng có nguy cơ bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

Các công trình thủy điện có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống lũ cho hạ du, tưới tiêu phục vụ nhu cầu của người dân và phát điện đảm bảo an ninh cung cấp điện. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại hội thảo, đại diện lãnh đạo EVN cho biết, các công trình thủy điện có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống lũ cho hạ du, tưới tiêu phục vụ nhu cầu của người dân và phát điện đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Vì vậy, việc vận hành các công trình thủy điện an toàn, hiệu quả, tối ưu nguồn nước, đúng quy trình, quy định của pháp luật là vô cùng quan trọng, đây cũng trách nhiệm và nghĩa vụ của EVN nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng, được lãnh đạo EVN quán triệt, chấp hành nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT, Bộ Công Thương.