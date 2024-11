Quảng cáo - Rao vặt Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng lao động (PR) - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam cần tuyển 01 cán bộ, làm công tác Thủ quỹ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Trà My.

- Tiêu chuẩn:

+ Là công dân Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Có lý lịch rõ ràng, có văn bằng phù hợp với yêu cầu công việc tuyển dụng, có đủ sức khỏe.

+ Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên và không quá 30 tuổi.

+ Nam cao từ 163cm trở lên, Nữ cao từ 155cm trở lên.

- Trình độ:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành thuộc khối ngành kinh tế.

+ Có chứng chỉ Tin học văn phòng, ứng dụng thông tin cơ bản trở lên.

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 11/11/2024 đến hết ngày 15/11/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký liên hệ và nộp hồ sơ trực tiếp tại:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam (gặp chị Trần Thị Mai Trang) – Số 17 Hùng Vương, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại liên hệ: 02353.812.382.

+ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam – Số 117 Nguyễn Văn Linh, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại liên hệ: 02353.882.726.