Nông nghiệp - Nông thôn Ngành chăn nuôi ở Quảng Nam phát triển theo hướng an toàn thực phẩm Ngành chăn nuôi Quảng Nam đang vận động theo hướng tăng quy mô, hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa lớn; gắn chăn nuôi an toàn dịch bệnh với an toàn thực phẩm, qua đó tăng giá trị sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch.

Ông Đoàn Ngọc Tiến chú trọng chăn nuôi gà theo hướng an toàn dịch bệnh gắn với an toàn thực phẩm. Ảnh: QUANG VIỆT

Tái cơ cấu ngành chăn nuôi

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, ngành chăn nuôi Quảng Nam đối diện nhiều thách thức. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số ổ dịch như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò, bệnh đốm trắng trên tôm nuôi... Dù đã được khống chế cục bộ nhưng nguy cơ dịch bệnh tái phát và lây lan trên diện rộng vẫn rất cao.

Quảng Nam là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, thế nhưng chăn nuôi vẫn còn chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu ngành. Thời gian qua, hình thức chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán trong dân cư, vùng nông thôn nên khó kiểm soát dịch bệnh và không bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trang trại chăn nuôi vịt an toàn của hộ ông Trần Quốc Thành. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực trạng trên đặt ra nhiệm vụ cấp thiết tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Hướng đi của tỉnh là đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ngành nông nghiệp Quảng Nam khuyến khích các chủ thể chăn nuôi áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ để tăng năng suất, sản lượng, nhất là chất lượng sản phẩm. Quảng Nam khuyến khích chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bà Hoàng Thị Kim Yến - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi & thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tiếp cận các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh, tiềm năng của tài nguyên, các vùng sinh thái, ngành chăn nuôi & thú y tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung; từ đó thông tin để thu hút đầu tư chăn nuôi quy mô lớn, tập trung của các doanh nghiệp.

Chuyển biến rõ nét

Tại xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), HTX Gà ta Mười Tín với 6 thành viên hằng tháng xuất ra thị trường hơn 4 nghìn con gà thịt với giá 60 nghìn đồng/ kg (trung bình mỗi con 2,5kg). Ông Đoàn Ngọc Tiến - Giám đốc HTX Gà ta Mười Tín cho biết, các thành viên đều chăn nuôi gà theo hướng an toàn, sử dụng đệm lót sinh học.

Nông dân trên địa bàn tỉnh ngày càng thích ứng với xu thế chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm. Ảnh: QUANG VIỆT



Với chu trình nuôi gà khép kín, quy trình chăm sóc nghiêm ngặt từ thức ăn, nước uống đến phòng ngừa dịch bệnh, hiệu quả sản xuất đem lại khá cao. Các sản phẩm gà ta của HTX hiện cung cấp cho các trường học, đơn vị quân đội, nhà hàng, siêu thị, bếp ăn công nghiệp tại TP.Tam Kỳ, các vùng lân cận, TP.Đà Nẵng.

Không chỉ HTX, người nông dân trên địa bàn tỉnh ngày càng thích ứng với xu thế chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm.

Ông Trần Quốc Thành (thôn Thái Đông, xã Bình Nam, Thăng Bình) đầu tư trang trại nuôi gà, vịt trên diện tích 2ha. Mỗi tháng, ông Thành cung cấp ra thị trường 10 nghìn con gà và 6 nghìn con vịt thương phẩm, đem lại thu nhập ổn định.

Ông Thành nói, nhờ áp dụng đúng quy trình an toàn sinh học, trang trại gà, vịt đã hạn chế nguy cơ dịch bệnh. Nuôi gà, vịt “sạch” nên ông Thành được tư thương tìm đến tận trang trại để mua về cung ứng cho thị trường.

Ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết, có sự chuyển biến rõ nét trong chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các trang trại lớn đều ký cam kết thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, HTX, nông dân.

“Quảng Nam phát triển chăn nuôi gia cầm, gia súc theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, tự động hóa trong tạo giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, kiểm soát dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ngành chăn nuôi đang phát triển theo hướng bền vững để tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản xuất xanh” - ông Vũ nói.