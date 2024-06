Giáo dục - Việc làm Ngành giáo dục Quảng Nam tập huấn công tác thi tốt nghiệp THPT (QNO) - Sáng nay 17/6, tại Trường Đại học Quảng Nam, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường trao đổi với cán bộ làm công tác thi tốt nghiệp THPT tại buổi tập huấn. Ảnh: X.P

Tham gia hội nghị có gần 500 người là thành viên hội đồng thi, thành viên ban coi thi; trưởng, phó điểm thi, thư ký của 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh và thành viên đoàn thanh tra. Cùng tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh.

Hội nghị nghe đại diện Sở GD-ĐT thông tin tình hình chung về kỳ thi, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi; đại diện Công an tỉnh báo cáo về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, vấn đề an ninh, an toàn cho kỳ thi đặc biệt quan trọng. Dù là công việc làm thường xuyên nhiều năm qua nhưng thực tế năm nào công tác tổ chức kỳ thi vẫn để xảy ra những sai sót.

Gần 500 cán bộ, giáo viên là lãnh đạo, thư ký, thanh tra các điểm thi tham gia tập huấn. Ảnh: X.P

Ông Thái Viết Tường đề nghị các thầy cô giáo tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, tuyệt đối không được chủ quan. Sau buổi tập huấn này, các trường THPT tổ chức phổ quán triệt lại cho cán bộ, giáo viên để sẵn sàng tham gia làm công tác thi.

“Với tinh thần tất cả người làm công tác thi đều phải được tập huấn, trước đây đã tập huấn và nay tiếp tục tập huấn đi sâu vào các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ thi, nghiệp vụ công tác tổ chức thi, coi thi, thanh tra thi; công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Vì vậy, hội nghị tập huấn lần này rất quan trọng, góp phần quyết định đến sự thành công trong tổ chức kỳ thi sắp tới” - ông Tường nói.