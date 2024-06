Giáo dục - Việc làm Quảng Nam sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Hạn chót đến ngày 21/6, song đến thời điểm này, Quảng Nam gần như đã hoàn thành tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: X.P

Có 56 điểm thi với gần 15.000 thí sinh

So với phương án Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mà Sở GD-ĐT xây dựng cách đây hơn một tháng, có sự thay đổi là tăng thêm một điểm thi và điều chuyển một điểm thi sang địa điểm khác. Cụ thể, do nhu cầu nên tăng thêm một điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Điện Bàn).

Đối với địa điểm Trường THCS Đông Phú (Quế Sơn) dự kiến trước đó, song qua kiểm tra không đảm bảo cơ sở vật chất nên chuyển sang bố trí tại Trường THCS Quế An.

Như vậy, Quảng Nam có tổng cộng 56 điểm thi đặt tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố; trong đó địa bàn Tam Kỳ nhiều điểm thi nhất với 9 điểm; tiếp theo là Điện Bàn 7 điểm thi, Hội An và Thăng Bình cùng 5 điểm thi.

Các huyện miền núi cao đều được bố trí ít nhất một điểm thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh (TS) tham gia kỳ thi, trong đó một số huyện như Đông Giang, Nam Giang có đến 2 điểm thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường thông tin, năm nay tổng số TS Quảng Nam đăng ký dự thi là 17.428 em. Tất cả TS được bố trí tham gia kỳ thi tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh; trong đó ngoài 50 trường THPT còn sử dụng 6 trường THCS có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo bố trí điểm thi, tập trung tại Tam Kỳ, Điện Bàn, Quế Sơn.

Để làm công tác thi, cả tỉnh sẽ huy động gần 3.300 người tham gia làm nhiệm vụ; trong đó riêng lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát với gần 2.500 người.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi như ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ban chỉ đạo cấp tỉnh, tổ chức họp về công tác chuẩn bị kỳ thi.

Về phía ngành GD-ĐT, cử cán bộ tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn của Bộ GD-ĐT; tổ chức hội nghị toàn ngành về công tác thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. Đồng thời, đã thành lập các ban sao in đề thi, vận chuyển đề thi.

Tăng cường an ninh, an toàn

Một nội dung được quan tâm trong nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi năm nay là công tác an ninh, an toàn và bảo mật đề thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quy chế thi cho thí sinh. Ảnh: X.P

Theo ông Thái Viết Tường, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt khu sao in đề thi đã được Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn địa điểm biệt lập, an toàn, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin và triển khai phương án, lực lượng bảo vệ, hoạt động theo 3 vòng.

Đối với việc vận chuyển đề thi, bài thi đều có sự áp tải, bảo vệ và giám sát của lực lượng công an theo quy định và phương án của Công an tỉnh.

Riêng các huyện miền núi cao, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an 6 huyện bố trí phương tiện, cử lực lượng cùng tham gia vận chuyển đề thi chuyển đến các điểm thi và vận chuyển bài thi từ các điểm thi bàn giao cho hội đồng thi.

Hiện nay tại mỗi điểm thi đều bố trí 1 phòng bảo quản đề thi, bài thi đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, được lắp đặt camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động liên tục 24/24.

Công an tỉnh cũng sẽ bố trí lực lượng trực bảo vệ liên tục 24/24. Cùng với đó, hệ thống mạng wifi, camera của các trường học bị ngắt để đảm bảo an ninh.

Các phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác cũng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ngoài phương án ưu tiên cấp phát điện của Công ty Điện lực Quảng Nam, mỗi điểm thi đều được tỉnh hỗ trợ kinh phí thuê máy phát điện để sử dụng trong trường hợp mạng lưới điện bị sự cố, nhất là mưa dông ở các địa phương niền núi.

Ngoài ra, các địa phương cũng có phương án hỗ trợ máy phát điện, công suất ít nhất phải đủ cho hệ thống camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi theo quy định.

“Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tại tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, vào ngày 17/6 sở tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi cho lãnh đạo, thư ký, thanh tra của 56 điểm thi.

Sau đó ngày 22/6, các trường THPT tổ chức phổ quán triệt lại cho cán bộ, giáo viên để sẵn sàng tham gia làm công tác thi” - ông Tường nói.