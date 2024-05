Văn hóa - Văn nghệ Nghệ sĩ violin nổi tiếng của Hungary sẽ biểu diễn tại cổng chùa Bà Mụ (QNO) - Thông tin từ UBND TP.Hội An, tối mai 11/5, tại cổng chùa Bà Mụ (trong phố cổ Hội An) sẽ có chương trình biểu diễn của nghệ sĩ violin Maestro Vilmos Oláh (Hungary).

Chương trình sẽ diễn ra vào tối 11/5 tại chùa Bà Mụ.

Chương trình do UBND TP.Hội An phối hợp Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa TP.Hội An và TP.Szentendre, Hungary (2014 - 2024).

Maestro Vilmos Oláh là nghệ sĩ violin nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển. Ông đã từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín, trong đó có giải Emmy năm 2018.

Đến với Hội An, nghệ sĩ Maestro Vilmos Oláh sẽ trình diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng và giao lưu âm nhạc với các nghệ sĩ trẻ tại địa phương. Đây được xem là cơ hội tuyệt vời để các nghệ sĩ Hội An được tiếp xúc, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Với vai trò là thành viên thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, thời gian qua TP.Hội An đã thể hiện rõ vai trò của một thành phố mang bản sắc riêng, thu hút các nghệ sĩ và chuyên gia sáng tạo trên nhiều lĩnh vực đến giao lưu, biểu diễn.

Chương trình cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, ngoại giao giữa Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung với đất nước Hungary.