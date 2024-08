Quốc phòng - An ninh

Ngồi tại nhà đăng ký xe, bấm biển

Với Thông tư số 28 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ 1/8, người dân không cần đến cơ quan công an để trực tiếp đăng ký mà vẫn có thể nhận giấy đăng ký và biển số xe tận nhà qua đường bưu điện. Đây là tiện ích đáng chú ý đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam tích cực triển khai.